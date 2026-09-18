Desgarrador testimonio de familiares de la menor hallada muerta en una alcantarilla en Bogotá: “Reconocí a mi hija y pido justicia”

Aún se siguen conociendo detalles del trágico desenlace de Ana Lucía González, una niña de 9 años que fue hallada muerta en una alcantarilla en Bogotá tras ser raptada presuntamente por la expareja de su hermana mayor. Justamente ella y la mamá de la niña se pronunciaron sobre lo ocurrido.

Ana Lucía estaba pasando sus vacaciones en el municipio de Mosquera, en la vivienda de Rusmeri, su hermana mayor. La niña tenía pensado regresar a su país, Venezuela, a mediados de este mes de septiembre para continuar con sus clases.

Sin embargo, tras luego de ser reportada como desaparecida, su cuerpo fue hallado en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Sobre la tragedia, la mamá se pronunció en diálogo con el canal local CityTV e hizo una petición a las autoridades. “Reconocí a mi hija y pido justicia”, fue lo que mencionó, solicitando no dar por terminadas las investigaciones y no dejar en la impunidad el crimen cometido a la menor.

De igual manera, Rusmeri, hermana de Ana Lucía, dio su testimonio ante el medio mencionado y dio detalles sobre la relación que mantenía con el presunto agresor y dejó claro que era un ambiente marcado por la violencia.

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“Todo empieza por un mensaje que recibí en las horas de la mañana; él revisa mi celular y se da cuenta del mensaje que era de un hombre (...) él empezó a romper las cosas y en eso los niños se despertaron”, le explicó Rusmeri al medio local, explicando que ante la actitud agresiva del hombre salió a pedir ayuda en el CAI más cercano y al parecer le había dado la instrucción a la menor de salir a buscar ayuda y esperarla en un lugar que tenían acordado.

“Yo puse la denuncia y fue ahí donde me atendieron”, destacó González, quien agregó que, junto a las autoridades, llegaron hasta el barrio donde vivía y revisaron las cámaras. La niña sí había llegado a un lugar donde su hermana mayor le había dicho que la esperara, sin embargo, “detrás de ella venía ese sujeto, mi expareja, y él dobló la esquina”, relató.

“Como a los dos minutos la niña también va detrás de él y dobla la misma esquina y hasta ahí no sé más”, subrayó la mujer, quien en medio de una discusión con su expareja perdió a su hermana.

“Justicia, que este crimen no quedó impune porque ella solo era una niña, ella era un angelito, era un bebé que recién estaba empezando a vivir”, pidió Rusmeri ante el medio televisivo. “Yo quiero que hagan justicia, que nunca salga más de la cárcel, que lo condenen para siempre porque luego lo sueltan. Entonces él vuelve y hace lo que hizo porque él es una persona loca”, agregó.