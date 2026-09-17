Encontraron con vida a Sofía Baquero, la niña de 12 años que estaba desaparecida en Bogotá

Después de tres días sin noticias sobre su paradero, Sofía Baquero Ramírez, de 12 años, fue encontrada con vida en el sur de Bogotá. El hallazgo se produjo en la noche del miércoles 16 de septiembre cerca de Candelaria la Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar.
La información fue confirmada por el concejal de Bogotá Jesús David Araque, quien había ayudado a difundir la alerta por la desaparición de la menor. Según explicó, la niña fue trasladada por la Policía de Infancia y Adolescencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde permanece mientras se adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos.
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“Apareció cerca a Candelaria la Nueva en la localidad de Ciudad Bolívar”, informó Araque en sus redes sociales.