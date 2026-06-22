Este será el papel que asumirá Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, como primera dama: “No seré distante”

Luego de la victoria en las urnas del abogado Abelardo de la Espriella sobre el senador Iván Cepeda, la esposa del jurista, Ana Lucía Pineda, se prepara para asumir el rol de primera dama de la nación a partir del próximo 7 de agosto. Ya dio detalles sobre cómo ejercerá ese papel.

La mujer que lleva con el presidente electo una relación de casi 19 años y con tienen cuatro hijos (Lucía, Salvador, Filippo y Francesca) habló con Semana sobre cómo será su gestión al lado de su esposo y dejó claro que esta no será tradicional ni distante, sino que buscará tener una identidad única basada en el contacto directo con las comunidades.

Ante el medio citado, Pineda expresó que su prioridad serán los sectores más vulnerables, específicamente las mujeres, la primera infancia y los adultos mayores. “Seré una mujer completamente comprometida, cercana, que no estará detrás de un escritorio”, enfatizo.

La empresaria aclaró que su objetivo será recorrer el país para entender las realidades locales: “Me gusta caminar de la mano con mi esposo por las regiones para escuchar y conocer cuáles son esas necesidades y estar ahí para trabajar por ellas”, subrayó ante la revista.

“Tendré mi sello propio... quiero laborar, dejar huella y crear un impacto. En eso me voy a enfocar”, concluyó la mujer que en la campaña de su esposo lideró iniciativas como la gira “Voces de Tigresas”, donde conectó con mujeres emprendedoras y líderes comunitarias.