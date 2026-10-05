La primera dama Ana Lucía Pineda llevó a París emprendimientos de artesanos colombianos, ¿cómo le fue?

Ana Lucía Pineda había prometido que no sería una primera dama distante. Antes de la posesión presidencial, dijo en entrevista con Semana: “Tendré mi sello propio... quiero laborar, dejar huella y crear un impacto. En eso me voy a enfocar”.
Una muestra de esa apuesta ocurrió la semana pasada, cuando la primera dama de la Nación viajó a París, Francia, para cumplir una agenda enfocada en promocionar “el emprendimiento, la cultura y las tradiciones artesanales de Colombia” en escenarios internacionales.
Le puede interesar: Este será el papel que asumirá Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, como primera dama: “No seré distante”
Antes del terremoto, Pineda, junto con Taliana Vargas (gestora cultural de Cali), había convocado a artesanos, diseñadores y emprendedores a participar en ‘Territorios Vivos’, una iniciativa de Asodamas que buscaba llevar el talento colombiano a la Semana de la Moda de París.