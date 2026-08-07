¿Quién es Ana Lucía Pineda? La empresaria que se convierte en la nueva primera dama de Colombia

Con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia este 7 de agosto, Ana Lucía Pineda asume el rol de primera dama del país. Aunque durante buena parte de su vida pública mantuvo un perfil discreto, en los últimos meses se convirtió en una de las figuras más visibles de la campaña presidencial, acompañando al hoy mandatario en recorridos regionales, encuentros ciudadanos y actividades con diferentes sectores sociales. Su llegada a la Casa de Nariño marca el inicio de una etapa en la que espera liderar una agenda enfocada en mujeres, infancia y adultos mayores.

Ana Lucía Pineda, nueva primera dama de Colombia y esposa de Abelardo de la Espriella.

La formación y trayectoria de Ana Lucía Pineda

Ana Lucía Pineda nació en Montería, Córdoba, donde realizó sus estudios escolares en el Colegio Británico de Montería. Posteriormente se trasladó a Bogotá para estudiar Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana. Tras graduarse, desarrolló su carrera en el sector privado, orientando su experiencia hacia la gestión empresarial, el desarrollo de emprendimientos y proyectos relacionados con las industrias gastronómica, cultural y del entretenimiento. En sus primeros años también participó en la consolidación administrativa y operativa de De La Espriella Lawyers, donde estuvo al frente de procesos relacionados con calidad, cumplimiento y gestión del talento humano. Posteriormente emprendió proyectos propios, entre ellos Amore Gelatería, además de impulsar otras iniciativas empresariales tanto en Colombia como en Estados Unidos. Lea más: Así será la inédita posesión de Abelardo de la Espriella: este es el orden de la ceremonia

Ana Lucía Pineda, nueva primera dama de Colombia y esposa de Abelardo de la Espriella.

La historia de Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella

La relación entre Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella comenzó en Montería, ciudad donde ambas familias mantenían una estrecha amistad desde que ellos eran niños. Años después volvieron a encontrarse en Bogotá, gracias a una invitación del hoy presidente. Ese reencuentro dio paso a un noviazgo que culminó en matrimonio un año más tarde. Hoy completan más de 17 años de matrimonio y son padres de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

La campaña presidencial de 2026 representó el salto definitivo de Ana Lucía Pineda a la vida pública. Además de acompañar permanentemente a Abelardo De La Espriella en su agenda política, encabezó encuentros con comunidades y creó el movimiento “Tigresas de la Patria”, una plataforma integrada por mujeres que respaldó la candidatura presidencial. Durante la etapa de transición entre gobiernos también participó en reuniones de empalme y mesas de trabajo desarrolladas en distintas regiones del país. Le puede interesar: Cinco datos sobre la vida y trayectoria del nuevo ‘vice’ José Manuel Restrepo

Ana Lucía Pineda, nueva primera dama de Colombia y esposa de Abelardo de la Espriella.

Ana Lucía Pineda ha manifestado que su gestión estará orientada a fortalecer programas dirigidos a la primera infancia, el empoderamiento de las mujeres, los adultos mayores y las poblaciones más vulnerables. Según ha explicado en diferentes intervenciones públicas, su propósito es mantener un contacto permanente con las comunidades y promover iniciativas sociales que tengan impacto nacional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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