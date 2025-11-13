Procuraduría abrió una nueva investigación contra el concejal de Cali Andrés Escobar, esta vez por denuncias de su expareja

Tras las denuncias de supuestas autoamenazas del concejal de Cali, Andrés Escobar, para ampliar su esquema de seguridad, asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), llevaron a la Procuraduría General de la Nación a abrirle una investigación disciplinaria al polémico corporado, quien actualmente funge como el primer vicepresidente del Concejo de la ciudad.
Y es que las denuncias en contra del hombre, que se hizo tristemente célebre por apuntar con un arma a quienes protestaban en Cali durante el paro de 2021, las realizó su excomprometida, Melissa Escobar, quien aseguró en una entrevista con la revista Semana que el concejal se enviaba autoamenazas con el fin de que no le quitaran y por el contrario, le ampliaran más su esquema de seguridad.