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Estas serían las aspiraciones políticas de Aníbal Gaviria y otros secretos en De Buena Fuente

Aunque mantiene cautela sobre el cargo al que se mediría en las urnas, su nombre ya es uno de los principales protagonistas de los movimientos de cara a los próximos comicios en Antioquia y Medellín.

  • El exgobernador Aníbal Gaviria participó como precandidato presidencial en la Gran Consulta por Colombia, realizada el 8 de marzo de 2026. Esta medición la ganó Paloma Valencia. Foto: Colprensa
    El exgobernador Aníbal Gaviria participó como precandidato presidencial en la Gran Consulta por Colombia, realizada el 8 de marzo de 2026. Esta medición la ganó Paloma Valencia. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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Cuando ya falta poco más de un año para las elecciones locales, empiezan a prender motores los que están interesados en ser gobernadores de Antioquia o alcaldes de Medellín. Y uno de los nombres que más suena es el de Aníbal Gaviria, exalcalde y exgobernador que, todo indica, está pensando seriamente en medirse de nuevo en las urnas.

Él no suelta prenda sobre a qué cargo se lanzaría, pues sería muy temprano mostrar su interés, toda vez que no necesita hacer campaña previa para que lo conozcan. Esta semana viaja a China para un evento de ciudades al que lo invitaron.

El Tiempo estrena nuevo formato de impreso y se muda de sede

Esta semana, el periódico El Tiempo cambia su tradicional tamaño universal y comenzará a publicarse en tabloide europeo, el mismo formato que ha utilizado EL COLOMBIANO desde hace varias décadas. El diario que se imprime en Bogotá da este salto a sus 115 años.

También deja su sede en la Avenida El Dorado de la capital y se traslada a unas modernas oficinas en la zona de Fontibón, donde históricamente ha funcionado el club de ese medio de comunicación.

Renuncia de la secretaria de Rendón

La escudera del gobernador Andrés Julián Rendón, su secretaria privada, Lina Cuartas, se fue de su lado, pero todo indica que no rompieron completamente.

Es decir, su renuncia a la Administración fue consensuada y tiene el propósito de liderar la estrategia de campaña a la Gobernación de su esposo, Alejandro Arbeláez, exgerente de Hidrouitango y muy cercano al mandatario departamental.

Cuartas, comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín, es una reconocida estratega política, y acompañó, en su momento, la campaña de Alonso Salazar, alcalde, de quien fue su jefe de prensa.

Lea también: Colombia retira su intervención en demanda de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los movimientos políticos en Antioquia de cara a las próximas elecciones?
Con las elecciones a poco más de un año, figuran nombres con peso político como el exalcalde y exgobernador Aníbal Gaviria, quien evalúa su regreso a las urnas, y Alejandro Arbeláez, respaldado por la estrategia de su esposa y cercano al actual mandatario departamental.
¿Por qué renunció Lina Cuartas a la secretaría privada del gobernador Andrés Julián Rendón?
Lina Cuartas dejó su cargo en la administración departamental de manera consensuada para liderar la estrategia de campaña a la Gobernación de Antioquia de su esposo, Alejandro Arbeláez.
¿Cuáles son los cambios recientes en el periódico El Tiempo?
A sus 115 años, El Tiempo adoptó el formato de tabloide europeo (el mismo que usa EL COLOMBIANO) y trasladó sus oficinas desde la Avenida El Dorado en Bogotá hacia la zona de Fontibón.
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