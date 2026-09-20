Ordenan evacuar hoteles en Villa de Leyva ante avance del incendio forestal

La emergencia por un incendio forestal que comenzó hacia las 4:00 de la tarde del sábado en Villa de Leyva, Boyacá, continúa este domingo y ha obligado a tomar medidas para proteger a habitantes y turistas, entre ellas la evacuación de algunos hoteles ubicados en las zonas afectadas.

Desde las 7:30 de la mañana comenzaron a escucharse los helicópteros anunciados por el Gobierno nacional para apoyar las labores de control de las llamas. Las aeronaves realizan descargas de agua sobre los puntos donde permanece activo el incendio.

Sin embargo, pese a las labores de los organismos de emergencia, todavía se observa una extensa columna de humo y persisten los focos del incendio, mientras continúan las labores para evitar que las llamas sigan avanzando.

Puede leer: Alerta en Boyacá por grave incendio forestal en cerro de Villa de Leyva

La emergencia también llevó a cancelar la Carrera del Amor, una competencia técnica que estaba programada para este domingo en Villa de Leyva. La organización informó que los recursos destinados al evento serán dirigidos a la atención de la emergencia y como muestra de solidaridad con las personas afectadas por el incendio.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y las labores de control, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el avance de las llamas.