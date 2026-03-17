Apareció con vida el ingeniero David Acosta, que había desaparecido en Bogotá hace dos semanas

Las autoridades confirmaron el hallazgo con vida de David Felipe Acosta Botina, un ingeniero de petróleos de 27 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 1 de marzo en Bogotá.

Luego de 16 días de una búsqueda que contó con la participación del Gaula, quienes adelantaron las investigaciones para esclarecer los hechos, se tiene noticia del joven que fue visto por última vez en la zona T, en Chapinero.

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Hace dos semanas, Acosta Botina fue registrado saliendo de un casino alrededor de las 3:50 a. m. Según el análisis de las cámaras de seguridad del sector, el joven salió del establecimiento vistiendo una camiseta negra y un reloj, y caminaba con normalidad y sin signos de desorientación hacia la carrera 14 con calle 84.

Tras perderse su rastro al final de la cuadra, surgieron diversas hipótesis sobre su paradero, incluyendo posibles deudas en juegos de azar. Así lo aseguró en su momento el general de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanny Cristancho.