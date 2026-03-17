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Apareció con vida el ingeniero David Acosta, que había desaparecido en Bogotá hace dos semanas

El joven ingeniero de petróleos fue hallado luego de que no se supiera de él desde el 1 de marzo, tras haber salido de un casino.

  • El joven de 27 años fue reportado como desaparecido el 1 de marzo. Foto: redes sociales
    El joven de 27 años fue reportado como desaparecido el 1 de marzo. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Las autoridades confirmaron el hallazgo con vida de David Felipe Acosta Botina, un ingeniero de petróleos de 27 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 1 de marzo en Bogotá.

Luego de 16 días de una búsqueda que contó con la participación del Gaula, quienes adelantaron las investigaciones para esclarecer los hechos, se tiene noticia del joven que fue visto por última vez en la zona T, en Chapinero.

Lea también: Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado

Hace dos semanas, Acosta Botina fue registrado saliendo de un casino alrededor de las 3:50 a. m. Según el análisis de las cámaras de seguridad del sector, el joven salió del establecimiento vistiendo una camiseta negra y un reloj, y caminaba con normalidad y sin signos de desorientación hacia la carrera 14 con calle 84.

Tras perderse su rastro al final de la cuadra, surgieron diversas hipótesis sobre su paradero, incluyendo posibles deudas en juegos de azar. Así lo aseguró en su momento el general de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanny Cristancho.

Sin embargo, el joven al parecer habría sido secuestrado en una camioneta poco después de salir del casino. A falta de que avancen las investigaciones, la principal hipótesis fue un secuestro extorsivo.

De acuerdo con versiones conocidas por el medio radial La FM, fue el ingeniero quien se comunicó este martes con su familia vía telefónica reportando que se encontraba bien. Acosta no se encuentra en la capital y sí habría sufrido una agresión.

David Acosta es graduado de la Universidad de América y actualmente se desempeña como gerente comercial de una multinacional estadounidense de seguros.

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