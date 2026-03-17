Caso Zulma Guzmán: autoridades investigan nuevos envíos de alimentos con talio a otras dos mujeres

Luego de que el Ministerio de Justicia le haya solicitado al Reino Unido celeridad en la extradición de Zulma Guzmán —mujer señalada de envenenar a dos menores en el norte de Bogotá—, ahora se investiga desde Colombia si también habría intentado envenenar a otras dos personas.
Este lunes se conoció que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitó recientemente a la Cancillería colombiana que le comunique al Gobierno del Reino Unido la “importancia y prioridad” que tiene para el Estado el retorno al país de Zulma Guzmán.
Esto, debido a que su comparecencia ante la justicia colombiana resulta clave para evitar “escenarios de impunidad” y garantizar los derechos de las víctimas involucradas en el caso.
Según un informe revelado por Noticias Caracol, la Fiscalía habría vinculado a una cómplice en el caso de Zulma, tras hallar pruebas sobre la planeación de ataques con talio.