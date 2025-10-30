Aprobada la “Ley Empatía”: colegios en Colombia deberán enseñar sobre protección animal

La Cámara de Representantes aprobó la denominada “Ley Empatía”, una iniciativa que hará obligatoria la enseñanza del bienestar animal y el cuidado de la naturaleza en todos los colegios de Colombia. El proyecto, impulsado por la senadora Andrea Padilla, tiene como propósito formar a las nuevas generaciones en “principios de empatía, ética del cuidado y responsabilidad socio ecológica”, conforme establece la ley. Según explicó la congresista, “nuestro proyecto de Ley Empatia busca que niños, niñas y adolescentes escolarizados, de todo el país, accedan a educación sobre protección y respeto a los animales”.

La propuesta, aprobada en su paso por la Cámara este jueves, busca que la educación ambiental incorpore una mirada más sensible y consciente frente a la fauna y flora. “Ley Empatia es una realidad. No podríamos estar más felices. Los niños y las niñas aprenderán, desde las aulas, a respetar y proteger la vida animal”, señaló la senadora Padilla. De acuerdo con la nueva normativa, la protección de los animales será un contenido obligatorio dentro de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), que se desarrollan en los colegios públicos y privados del país. Esto implica que los programas pedagógicos deberán incluir actividades, talleres y proyectos orientados a fortalecer la empatía y el cuidado hacia los seres vivos.