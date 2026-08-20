Exclusivo | Así fue como obras en el Archivo General causaron inundación de depósito y dañaron 155 tomos

Una filtración de agua que corrió en una zona del Archivo General de la Nación (AGN), en pleno centro de Bogotá, puso bajo amenaza una parte del patrimonio documental de Colombia.
El incidente ocurrió el pasado 3 de julio, hacia el mediodía, en el nivel subterráneo de la sede principal de la entidad y afectó directamente 155 tomos históricos de la Sección República, que contiene 94 fondos documentales de archivos producidos por las secretarías de Estado, ministerios, gobernaciones y entidades nacionales desde el inicio de la vida republicana en el país.
Sus documentos abarcan hechos desde principios del siglo XVII (con registros rezagados desde aproximadamente 1605) hasta finales del siglo XX (aproximadamente 1994 o 1995). Contienen información sobre hacienda pública, ministerios (como Guerra y Marina, Instrucción Pública, Justicia), gobernaciones, correos y aduanas, además de leyes originales y libros manuscritos.
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El grave episodio para la historia del país quedó consignado en documentos oficiales a los que tuvo acceso en exclusiva EL COLOMBIANO.
Se trata de las respuestas del AGN a derechos de petición radicados por dos ciudadanos, uno de ellos James Vladimir Torres Moreno, mientras que la otra persona pidió no ser identificado para este reportaje.
Las respuestas del AGN permiten reconstruir lo ocurrido y revelan que el agua llegó hasta el depósito número 3, donde estaban almacenados documentos de los fondos del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Hacienda.
El origen de la filtración está relacionado, según la propia entidad, con obras civiles que se ejecutan en el edificio principal.
Los trabajos de rehabilitación adelantados en el sector conocido como la “Rosa de los vientos”, sumados a las lluvias registradas durante la primera semana de julio, provocaron una filtración que alcanzó el nivel -1 y terminó inundando el depósito.
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“Derivado de la ejecución de estos trabajos que se realizan en la rosa de los vientos y las lluvias registradas durante la primera semana de julio, se produjo filtración de agua al nivel inferior, con afectación directa al área de custodia (depósito #3) y la documentación allí ubicada”, reconoce el AGN en la respuesta a los dos peticionarios.
La entidad, en las dos respuestas, hizo una segunda precisión: “Como se señaló anteriormente, el día 3 de julio hacia el mediodía, se generó una filtración de agua al nivel inferior (nivel -1), con afectación directa al área de custodia (depósito #3) y la documentación”.
El episodio expuso, además, una vulnerabilidad que va más allá de los daños físicos provocados por el agua: parte de los documentos afectados todavía no cuenta con una copia digital que garantice la preservación de su contenido.