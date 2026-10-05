Francia venció 4-1 a Bélgica y Zidane mantuvo su invicto como seleccionador

Zinedine Zidane sigue sin conocer la derrota en sus cuatro partidos como seleccionador de Francia. Los Bleus remontaron este lunes en trece minutos de locura un gol adverso ante Bélgica (4-1) y acarician la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones. Y eso que el partido se complicó para los bicampeones del mundo, que vieron cómo un gol de Dodi Lukebakio ponía por delante a los Diablos Rojos en el Stade de France (35’). Pero el delantero Désiré Doué subió el empate al marcador (77’), antes de que Rayan Cherki (81’) y Michael Olise (88’, 90+1’) desataran la euforia en el estadio de la periferia de París y llevasen la sonrisa al rostro de Zidane, que salda con tres victorias y un empate su primera ventana al mando del equipo galo. Lea: “Afortunadamente no hice solo eso”, dijo Zidane sobre cabezazo a Materazzi Los cuatro goles locales fueron obra de jugadores que habían saltado desde el banco en la segunda parte. Francia, que ya había ganado a los belgas el 28 de septiembre (1-0), rompió la igualdad histórica con el país vecino, y suma 31 victorias por las 30 de los Diablos Rojos.

La Italia de Mancini sigue progresando

La Italia del regresado Roberto Mancini, de menos a más en esta ventana internacional, logró su segunda victoria este lunes, en Bolonia, tras batir 3-1 a Turquía en Liga de Naciones. Gianluca Scamacca (26’) abrió el marcador en la primera mitad y Riccardo Calafiori (64’) y Francesco Pio Esposito (87’) amarraron la victoria tras el empate provisional de Aral Simsir (61’). Con dos victorias, un empate y una derrota, la Azzurra se despide de este parón internacional en segunda posición del grupo A1 de Liga de Naciones, con vida todavía para clasificar a cuartos de final y, sobre todo, dejando buenas sensaciones. Luego de haber vencido ya a los turcos hace una semana (4-1), Italia logró empatar el viernes en el Stade de France contra los Bleus (1-1) y este lunes, ante su público en Bolonia, volvió a sumar los tres puntos. Una racha que hace olvidar la derrota inicial contra Bélgica (0-2). Scamacca, suplente en los tres primeros encuentros, celebró su titularidad de este lunes con gol. El ariete del Atalanta aprovechó un rebote aéreo en el área para soltar un potente zapatazo antes de que el balón tocara el suelo, imparable para el guardameta turco Ugurcan Cakir.

Goles desde el banquillo

En el minuto 55, Mancini realizó un triple cambio que pilló a contrapié a los suyos; minutos después, un breve destello de Turquía, Zeki Celik se coló en el área italiana y prácticamente desde la línea de fondo envió un pase raso al área pequeña, desde donde Simsir remató a placer para empatar provisionalmente. Pero los cambios de Mancini no tardaron en dar la razón al seleccionador que llevó a la Azzurra a su último título, la Eurocopa de 2021. En su regreso a Bolonia, donde jugó la temporada 2023-2024 antes de su fichaje por el Arsenal, Calafiori remató de cabeza una falta centrada al área por Nicolo Barella. Ya en los minutos finales, Issa Doumbia, centrocampista del Sporting Portugal, se desmarcó por banda derecha, entró al área y remató, pero su disparo rebotó en un defensa y finalmente fue Pio Esposito quien anotó el gol. En la ventana internacional de mediados de noviembre, Italia, con siete puntos, recibirá a la líder Francia (10) y visitará a los Diablos Rojos (6), sus principales rivales en la lucha por avanzar a cuartos de final. Turquía, por su parte, sumó su cuarta derrota en otros tantos partidos, dejando en una situación muy delicada al seleccionador Vincenzo Montella. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: