“En política hoy soy un cadáver”: Benedetti niega lobby en el Congreso para impedir posesión en guarnición militar

Armando Benedetti ahora dice que es un “cadáver político”. Lo hace para desmarcarse de las versiones que lo señalan de estar moviendo fuerzas en el Congreso con el propósito de impedir que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en una guarnición militar y no en el Capitolio.
Lo dice él, que conoce como pocos los movimientos más internos de la política. El mismo que durante años fue protagonista de algunas de las negociaciones más importantes del Congreso y que hizo de la construcción de mayorías una de sus principales fortalezas. Hoy, sin embargo, asegura que atraviesa el epílogo de su carrera política y que su única preocupación es preparar la salida del Ministerio del Interior.
La respuesta llegó después de que la periodista Camila Zuluaga asegurara que, según distintas fuentes, Benedetti estaría adelantando gestiones para consolidar apoyos en el Congreso y evitar que prospere la intención del presidente electo de posesionarse por fuera del Legislativo.