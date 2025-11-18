El arriendo de 300 días y más de $300 millones en plena campaña de 2022 que compromete a Benedetti

El torbellino político que envuelve al ministro del Interior, Armando Benedetti, sigue creciendo con nuevos señalamientos. A la polémica por la mansión en Puerto Colombia se suma ahora una denuncia penal que plantea posibles irregularidades en los pagos de un apartamento de lujo durante la campaña presidencial de 2022, cuando era el jefe de debate del entonces candidato Petro.
La denuncia fue radicada por el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso. En el documento señala que los desembolsos se habrían hecho en efectivo, no fueron reportados en los formularios oficiales y su origen no está plenamente identificado.