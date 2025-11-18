x

Nuevo ataque con explosivos en Cali: artefacto detonado frente al CAI de Charco Azul dejó un perro herido

Un artefacto explosivo de bajo poder fue lanzado contra el CAI del barrio Charco Azul, en el oriente de Cali, durante la noche del lunes festivo. Aunque no hubo civiles ni policías lesionados, la explosión dejó un perro herido y se convirtió en el tercer ataque registrado en la ciudad en menos de 48 horas.

  Autoridades acordonaron el CAI de Charco Azul tras la detonación del artefacto. FOTO: captura de video.
El Colombiano
hace 7 horas
Un artefacto explosivo de bajo alcance fue arrojado en la noche de este lunes festivo, 17 de noviembre, contra el CAI del barrio Charco Azul, en el oriente de Cali. La detonación generó pánico entre los vecinos, aunque no dejó personas lesionadas. Un perro que se encontraba cerca de la estructura sí resultó herido.

Conozca: Lideresa social y exjueza de paz fue asesinada a manos de sicarios en Cali

De acuerdo con testigos, el artefacto habría sido lanzado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. La explosión causó daños materiales en la fachada del CAI.

Este hecho se suma a la serie de ataques registrados en Cali durante el fin de semana: el atentado con granada contra la sede de RCN, en la Carrera 8 con Calle 30, y la explosión ocurrida el domingo en la estación de Policía Los Mangos, que dejó tres personas heridas.

Las autoridades no descartan que estos eventos estén vinculados y respondan a retaliaciones asociadas a disidencias del grupo ‘Jaime Martínez’, tras la reciente muerte de alias Veneno, señalado cabecilla.

En contexto: Atentado con granada en sede de RCN sacude a Cali; esto es lo que se sabe

Zona asegurada e investigación en curso

Unidades de la Policía y el Ejército acordonaron el sector de inmediato y adelantan la recolección de pruebas y testimonios para identificar a los responsables. Este mismo CAI ya había sido atacado con explosivos en agosto de 2023, sin dejar lesionados.

La Personería Distrital rechazó el atentado y advirtió que este tipo de acciones constituyen “una grave amenaza a la seguridad ciudadana y una violación al Derecho Internacional Humanitario”, al poner en riesgo a la comunidad y a la Fuerza Pública.

La Alcaldía de Cali reiteró que mantiene activa una recompensa de hasta $400 millones para quienes entreguen información que permita ubicar y judicializar a los responsables de los últimos ataques.

