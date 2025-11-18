Gobierno alista decreto para impulsar la producción y exportación de vehículos en Colombia

La Ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, anunció que el Gobierno alista un decreto que ajustaría el Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Automotor y de la Seguridad Vial (IAMAS), con el objetivo de atraer inversión, fortalecer el sector autopartista y ampliar el potencial exportador de los vehículos ensamblados en el país.
El anuncio fue realizado durante la apertura del XIX Salón Internacional del Automóvil, que se realiza en Corferias de Bogotá hasta el próximo 23 de noviembre.
Le puede interesar: De Antioquia para el mundo: el Renault Kwid ahora se ensamblará en Envigado y se exportará a México, Chile y Ecuador
Desde el pabellón de Renault, la única empresa que actualmente fabrica automóviles en el país, la ministra destacó que estas medidas hacen parte de la política de reindustrialización, para impulsar un sector que ya genera más de 600.000 empleos y representa cerca del 7% del PIB industrial del país.