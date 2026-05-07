Asesinan a concejal del Centro Democrático Mileydy Villada en Obando, Valle: esto se sabe

La concejal de Obando, Valle del Cauca, Mileydy Villada, del Centro Democrático, fue asesinada este 7 de mayo en la tarde, tras recibir disparos por parte de dos hombres en una moto. De acuerdo con Indepaz, el hecho ocurrió en el barrio El Jardín.
Villada era la presidenta del Concejo Municipal de Obando, municipio afectado por la violencia de grupos armados. El ataque fue reprochado por diferentes figuras del partido, como el presidente Gabriel Vallejo y la candidata presidencial Paloma Valencia.
Desde Medellín, Valencia dijo “queremos rechazar con toda contundencia el asesinato en Obando, Valle, de nuestra concejal Mileydy Villada. Vinieron en una moto y la mataron”.
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Luego, arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y contra el candidato de la continuidad, Iván Cepeda:
“El Gobierno sigue descuidando a los colombianos. El Gobierno no le da garantías a la oposición. El candidato Iván Cepeda sigue silencioso, cuando la violencia está obligando a los colombianos a votar por su candidatura. Ya incluso la Unión Europea lo reconoce. Que responda el senador Cepeda, que de la cara”, dijo Valencia.