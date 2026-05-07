Asesinan a concejal del Centro Democrático Mileydy Villada en Obando, Valle: esto se sabe

La concejal de Obando, Valle del Cauca, Mileydy Villada, del Centro Democrático, fue asesinada este 7 de mayo en la tarde, tras recibir disparos por parte de dos hombres en una moto. De acuerdo con Indepaz, el hecho ocurrió en el barrio El Jardín. Villada era la presidenta del Concejo Municipal de Obando, municipio afectado por la violencia de grupos armados. El ataque fue reprochado por diferentes figuras del partido, como el presidente Gabriel Vallejo y la candidata presidencial Paloma Valencia. Desde Medellín, Valencia dijo “queremos rechazar con toda contundencia el asesinato en Obando, Valle, de nuestra concejal Mileydy Villada. Vinieron en una moto y la mataron”. Lea también: Paloma Valencia le sale al paso a Cepeda en La Ceja: “Podemos derrotarlo en primera vuelta” Luego, arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y contra el candidato de la continuidad, Iván Cepeda: “El Gobierno sigue descuidando a los colombianos. El Gobierno no le da garantías a la oposición. El candidato Iván Cepeda sigue silencioso, cuando la violencia está obligando a los colombianos a votar por su candidatura. Ya incluso la Unión Europea lo reconoce. Que responda el senador Cepeda, que de la cara”, dijo Valencia.

Situación de orden público en Obando, Valle del Cauca

Justo este 6 de mayo, el Centro Democrático denunció que existirían restricciones para hacer campaña en varias zonas rurales del departamento del Valle del Cauca. Según dirigentes de esa colectividad, Valencia no ha podido ingresar a algunos municipios debido a presiones y amenazas de grupos armados ilegales. Lea también: Centro Democrático advierte posible atentado contra Iván Cepeda y pide reforzar su seguridad El diputado del Valle, Rafael Rodríguez, aseguró que las situaciones más delicadas se estarían presentando en municipios como Dagua y Jamundí, donde, según denunció, existirían casos de constreñimiento electoral que estarían afectando el desarrollo normal de las actividades políticas de cara a los comicios del próximo 31 de mayo. Las denuncias se conocen en medio de un ambiente de preocupación nacional por las garantías de seguridad durante la campaña presidencial, especialmente en regiones con presencia de estructuras armadas ilegales y disputas territoriales. Pese a estas advertencias, las autoridades electorales en el Valle del Cauca entregaron un parte de tranquilidad tras la realización del quinto Comité de Seguimiento Electoral. El delegado de la Registraduría Nacional en el departamento, Rodrigo Molano, afirmó que existe un despliegue de seguridad suficiente para proteger la jornada electoral en las más de 11.000 mesas de votación habilitadas. Falta ver si esa postura se mantiene después del asesinato de la concejal.