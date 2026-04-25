Centro Democrático advierte posible atentado contra Iván Cepeda y pide reforzar su seguridad

La violencia política sigue en Colombia. Tras los mensajes que rondaron en redes sociales amenazando la vida de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, el partido Centro Democrático ha hecho una nueva alerta sobre la integridad de un candidato.
En esta ocasión, a través de las redes sociales, la colectividad del uribismo ha denunciado recibir información de un posible atentado en contra de Iván Cepeda, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico.
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“Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad”, solicitó el Centro Democrático, subrayando además que el ataque contra el aspirante sería en La Dorada, Caldas.