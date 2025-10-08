Asesinaron de un tiro en la cabeza a miembro de la UNP en Atlántico: fue hallado atado y con signos de tortura

Atado, con signos de tortura y un tiro en la cabeza, fue encontrado sin vida un hombre de 40 años de edad, quien era miembro de la UNP, en la trocha conocida como El Uvero, en el corregimiento de Santa Rita, zona municipal de Ponedera, Atlántico.



La víctima fue identificada como Víctor Alfredo Guerrero Moreno, quien fue hallado por transeúntes que pasaron por el sector y dieron aviso la Policía Nacional, qué momentos después llegó a lugar y en efecto había el cuerpo de un hombre que vestía jean, camiseta tipo polo de color negro y tenis de color negro.

Según las autoridades, el escolta fue atado, torturado y después ultimado con un disparo en la cabeza. FOTO: Redes sociales Víctor Guerrero

Guerrero Moreno fue encontrado sin vida y tras la inspección preliminar hechas por las autoridades se encontraron conque tenía las manos atadas a la espalda; registraba una herida de bala con entrada y salida en la cabeza y también presentaba algunos signos de tortura. Lo habría traído de otro sitio para matarlo en la trocha el Uvero Debido a las indagaciones que han hecho los miembros de la Sijin y Sipol con personas que estuvieron cerca o pasaron por donde ocurrieron los hechos, las autoridades lograron construir una versión de los hechos para poder dirigir la investigación. Todo indicaría que a Víctor Alfredo Guerrero Moreno lo llevaron hasta el lugar donde fue hallado unas personas en un vehículo, del que bajaron y tras torturarlo, le dieron el tiro en la cabeza y luego huyeron por rumbo desconocido.

La UNP se pronunció sobre su escolta asesinado: esto fue lo que dijeron

Lo que se ha logrado saber es que Víctor Alfredo Guerrero Moreno era un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y se investiga si su muerte guarda relación con el cargo que estaba desempeñando. Asimismo, desde la entidad se pronunciaron al respecto. “La Unidad Nacional de Protección condena y rechaza enérgicamente el asesinato de Víctor Alfredo Guerrero Molano, hombre de protección que prestaba sus servicios en un esquema de protección perteneciente a la entidad, quien este martes 7 de octubre fue hallado sin vida, con heridas de arma de fuego, en zona rural del municipio de Ponedera, Atlántico”, detallaron.

Asimismo, sus condolencias a los familiares de Víctor Guerrero y reiteró su “plena disposición” para colaborar con la investigación del caso y brindarle el acompañamiento necesario a los familiares del escolta por su pérdida. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y reiteramos nuestra plena disposición para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de este crimen”, concluyó la UNP en un comunicado.

El atentado contra el escolta ocurrió en la tarde de este martes 7 de octubre. Según las autoridades, será la Sijin y la Sipol las entidades encargadas de hacer las indagaciones para dar con el paradero de los responsables de este crimen y también para el esclarecimiento del mismo. Luego de la inspección de los peritos, el cuerpo de Víctor Alfredo Guerrero Moreno fue llevado hasta las dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



