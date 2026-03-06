x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Rectora de la Fundación San José deja el cargo en medio de cuestionamientos a esa institución

Romelia Ñuste Castro está denunciada en la Fiscalía y Procuraduría por el escándalo de la expedición de títulos irregulares.

  • La Fundación Universitaria San José mantiene bajo cuestionamientos por la presunta expedición irregular de títulos. Foto: Colprensa
    La Fundación Universitaria San José mantiene bajo cuestionamientos por la presunta expedición irregular de títulos. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Romelia Ñuste Castro, rectora de la Fundación Universitaria San José, deja esa institución en medio de las investigaciones que avanzan contra ese centro educativo por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, entre ellos el de Juliana Guerrero, cercana al presidente Gustavo Petro.

Ñuste, quien había sido nombrada en el cargo en 2021, sale después de que el Ministerio de Educación anunciara un pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José y formulara cargos contra la institución, la hasta ahora rectora y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez, a quien la Fiscalía imputará cargos junto a Guerrero.

El escándalo fue revelado en septiembre del año pasado por la congresista Jennifer Pedraza, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Ñuste Castro, en su calidad de rectora; Stefanny Camacho, vicerrectora académica; Luis Carlos Gutiérrez, entonces secretario general; y Francisco Alfonso Pareja, presidente del consejo directivo.

Pedraza también ha señalado que la Fundación Universitaria San José habría otorgado de manera irregular al menos 779 títulos a funcionarios públicos, tras analizar 1.276 reportes de servidores que incluyen estudios en esta institución en sus hojas de vida dentro del SIGEP. Según su revisión, un número significativo de estos títulos podría carecer de validez formal.

Entre los hallazgos, 221 funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que indica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, requisitos indispensables para la validez de cualquier título profesional en Colombia.

A esta cifra se suman otros 558 casos con registros incompletos, lo que amplía las dudas sobre la legitimidad de numerosos diplomas otorgados por la universidad.

Otras denuncias han surgido desde la orilla de la congresista Catherine Juvinao, al revelar un presunto “cartel de diplomas” en la San José, al identificar 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos “exprés”, sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.

Esa denuncia, a la que se suma otra que actualmente cursa en la Procuraduría, busca que sean investigados por presuntos delitos como falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y falsedad personal.

Desde la Fundación Universitaria San José, en un comunicado emitido este viernes, señalaron que durante la gestión de Ñuste Castro la institución “registró un crecimiento significativo en su matrícula y amplió su presencia en el territorio nacional, alcanzando una cobertura del 90 % de los municipios del país mediante su modelo de educación, orientado a facilitar el acceso a la educación superior para quienes trabajan y desean continuar su proceso formativo”.

La rectora, quien no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo de los diplomas, afirmó en esa misma comunicación: “En estos años la universidad logró ampliar su alcance y consolidar su compromiso con una educación que genera oportunidades reales para miles de estudiantes en todo el territorio nacional”.

Se espera que en los próximos días el consejo superior de la institución anuncie oficialmente el nombre de quien asumirá la rectoría.

La Fundación Universitaria San José ha defendido su actuación en medio del escándalo por la expedición de diplomas irregulares, asegurando que la institución también fue víctima dentro del caso.

Según la universidad, las alertas surgieron a raíz de la situación de Juliana Guerrero, quien figuraba como graduada de los programas de contaduría pública y tecnología en gestión contable y tributaria.

Puede leer: Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti?

De acuerdo con la institución, fueron ellos mismos quienes pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía luego de detectar inconsistencias y posibles hechos de fraude tras revisar su proceso de graduación.

La situación salió a la luz cuando se verificó la validez de su título en medio de su aspiración a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

En ese proceso se estableció que Guerrero no había presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisitos exigidos para obtener el título, según información del Icfes.

Lea también: MinEducación formula cargos contra directivos de la San José por entrega de títulos falsos

Tras detectar estas irregularidades, la universidad aseguró que entregó a las autoridades diferentes soportes del expediente académico de la joven, entre ellos recibos de pago y otros documentos que, según la institución, evidencian inconsistencias en su registro dentro del sistema interno.

“La Fundación Universitaria San José siempre ha estado en plena disposición para colaborar con las autoridades competentes, en especial con el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo todos los requerimientos formulados y contribuyendo activamente al esclarecimiento de la situación”, señaló la institución en su momento.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida