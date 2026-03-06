Rectora de la Fundación San José deja el cargo en medio de cuestionamientos a esa institución

Romelia Ñuste Castro, rectora de la Fundación Universitaria San José, deja esa institución en medio de las investigaciones que avanzan contra ese centro educativo por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, entre ellos el de Juliana Guerrero, cercana al presidente Gustavo Petro.

Ñuste, quien había sido nombrada en el cargo en 2021, sale después de que el Ministerio de Educación anunciara un pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José y formulara cargos contra la institución, la hasta ahora rectora y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez, a quien la Fiscalía imputará cargos junto a Guerrero.

El escándalo fue revelado en septiembre del año pasado por la congresista Jennifer Pedraza, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Ñuste Castro, en su calidad de rectora; Stefanny Camacho, vicerrectora académica; Luis Carlos Gutiérrez, entonces secretario general; y Francisco Alfonso Pareja, presidente del consejo directivo.

Pedraza también ha señalado que la Fundación Universitaria San José habría otorgado de manera irregular al menos 779 títulos a funcionarios públicos, tras analizar 1.276 reportes de servidores que incluyen estudios en esta institución en sus hojas de vida dentro del SIGEP. Según su revisión, un número significativo de estos títulos podría carecer de validez formal.

Entre los hallazgos, 221 funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que indica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, requisitos indispensables para la validez de cualquier título profesional en Colombia.

A esta cifra se suman otros 558 casos con registros incompletos, lo que amplía las dudas sobre la legitimidad de numerosos diplomas otorgados por la universidad.

Otras denuncias han surgido desde la orilla de la congresista Catherine Juvinao, al revelar un presunto “cartel de diplomas” en la San José, al identificar 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos “exprés”, sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.