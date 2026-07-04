Compañero de británico acusado por crimen de Natalia Villalba dice que despertaba “como drogado” y con dolores compatibles con abuso

Mientras avanza el proceso por el asesinato de la modelo Natalia Villalba en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación amplía las pesquisas para establecer si Matthew Ashley Foster Smith estaría relacionado con otros hechos violentos ocurridos durante su permanencia en Colombia. Entre las nuevas pruebas incorporadas al expediente figura la declaración de un ciudadano extranjero que compartió vivienda con el británico en mayo de 2026, cuando ambos residían en un apartamento ubicado en la calle 84 con carrera octava, en Bogotá. Según la denuncia conocida por las autoridades, el hombre manifestó que comenzó a experimentar episodios extraños durante la convivencia. Afirmó que en varias ocasiones se despertaba en horas de la tarde después de haber dormido más de 15 horas, algo que calificó como completamente inusual para él. Además, señaló que al recuperar la conciencia se sentía mareado, “como si estuviera drogado”, y presentaba dolores en la región perianal, circunstancias que llevaron a los investigadores a incluir el caso dentro de las indagaciones por un posible abuso sexual. Puede leer: Así fueron los últimos momentos de Natalia Villalba antes de ser asesinada y hallada en una maleta

Ese mismo testigo también entregó detalles sobre la personalidad del procesado. En su declaración aseguró que Foster dedicaba largas horas a navegar en aplicaciones de citas como Bumble y Tinder buscando mujeres, y que durante las conversaciones expresaba comentarios cargados de desprecio y cosificación hacia ellas. De acuerdo con el expediente, describió un lenguaje ofensivo y vulgar cuando hablaba de las mujeres con las que interactuaba en Bogotá. La recopilación de estos testimonios forma parte de un bloque de investigaciones con el que la Fiscalía busca determinar si el británico mantenía un comportamiento repetitivo de agresión contra otras personas antes del asesinato de Villalba. El proceso judicial se fortaleció además con el relato de una administradora de un hostal y arrendadora de una vivienda donde Foster residió. La mujer aseguró que el extranjero utilizaba distintos nombres y perfiles falsos en redes sociales para generar confianza y presentarse como médico vinculado al Hospital Militar, versión que, según dijo, nunca logró comprobarse. Le recomendamos: Natalia Villalba murió por un “golpe contundente”: Medicina Legal revela detalles del crimen de la modelo cucuteña La testigo también afirmó haber conocido la existencia de videos en los que presuntamente aparecía el británico inyectando sustancias desconocidas en los glúteos de varias mujeres. A ello se suma un altercado registrado en mayo entre Foster y una mujer por un pago de dinero. Aunque él sostuvo ante vecinos que se trataba de una discusión laboral con una empleada de aseo, las averiguaciones de las autoridades apuntan a que el conflicto habría estado relacionado con el pago de servicios sexuales. Foster permanece privado de la libertad por el feminicidio de la modelo Natalia Villalba, ocurrido en un apartamento de Chapinero que la víctima había arrendado desde el 13 de junio.

¿Qué pruebas existen en el caso de Natalia Villalba?

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el británico ingresó al edificio el 18 de junio sobre las 10:40 de la mañana. Cerca de tres horas después, fue registrado por las cámaras de seguridad saliendo con ropa distinta a la que llevaba al entrar y cargando una bolsa plástica. Una trabajadora del edificio declaró que observó cómo de esa bolsa caía un líquido sobre el piso, por lo que llamó la atención del hombre, quien limpió rápidamente el rastro antes de abandonar el lugar. Las pruebas presentadas por el ente acusador indican que Natalia Villalba murió tras recibir múltiples golpes en la cabeza. Posteriormente, el cuerpo habría sido ocultado dentro de una maleta, ubicada en el baño con la ducha abierta, mientras que el teléfono celular de la víctima fue retirado del lugar con el propósito de eliminar evidencias sobre la comunicación entre ambos. El cadáver fue encontrado cinco días después por personal de aseo del edificio. Amplíe la noticia: Legalizan captura del británico implicado en el feminicidio de Natalia Villalba

Los investigadores también analizan una comunicación enviada por Foster a una entidad bancaria del Reino Unido el 31 de mayo de 2026. En ese mensaje afirmó que en Colombia había sido drogado, golpeado, secuestrado e incluso presenció un asesinato. Sin embargo, para la Fiscalía, esa versión hacía parte de una estrategia para justificar sus movimientos y los retrasos en los pagos de los alojamientos donde permanecía. Las autoridades consideran que los testimonios, registros de cámaras, documentos y demás evidencias podrían demostrar un patrón de conducta violenta previo al feminicidio.

Pese al material probatorio presentado durante las audiencias, Matthew Ashley Foster Smith se declaró inocente de los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. No obstante, una jueza de control de garantías ordenó su envío a prisión al considerar que representa un riesgo para la sociedad. Además, las autoridades recordaron que el ciudadano británico era prófugo de la justicia de su país y tenía una condena previa por acoso en el Reino Unido. Siga leyendo: Los antecedentes judiciales de Matthew Foster-Smith, el británico clave en el caso de Natalia Villalba

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