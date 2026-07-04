Compañero de británico acusado por crimen de Natalia Villalba dice que despertaba “como drogado” y con dolores compatibles con abuso

Mientras avanza el proceso por el asesinato de la modelo Natalia Villalba en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación amplía las pesquisas para establecer si Matthew Ashley Foster Smith estaría relacionado con otros hechos violentos ocurridos durante su permanencia en Colombia.
Entre las nuevas pruebas incorporadas al expediente figura la declaración de un ciudadano extranjero que compartió vivienda con el británico en mayo de 2026, cuando ambos residían en un apartamento ubicado en la calle 84 con carrera octava, en Bogotá.
Según la denuncia conocida por las autoridades, el hombre manifestó que comenzó a experimentar episodios extraños durante la convivencia. Afirmó que en varias ocasiones se despertaba en horas de la tarde después de haber dormido más de 15 horas, algo que calificó como completamente inusual para él. Además, señaló que al recuperar la conciencia se sentía mareado, “como si estuviera drogado”, y presentaba dolores en la región perianal, circunstancias que llevaron a los investigadores a incluir el caso dentro de las indagaciones por un posible abuso sexual.
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