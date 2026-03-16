Por encontrar oro habrían matado a los dos policías en el peaje de Cundinamarca

El hallazgo de un cargamento ilegal de oro habría sido el motivo por el cual fueron asesinados dos policías en un peaje del departamento de Cundinamarca.

La hipótesis fue planteada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, en relación al crimen reportado en la madrugada de este lunes, en el peaje San Lorenzo del municipio de Guataquí.

Allí perdieron la vida la subintendente Diana Carolina García Rubio, de 36 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42, adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte, luego de hacerle un pare a un campero Mitsubishi verde que pasaba por el lugar.

“Según información preliminar, los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal”, contó el mandatario regional.

Y agregó: “En medio de esta situación se produjo una agresión contra la subintendente García, quien quedó gravemente herida y falleció en un centro asistencial minutos después de su ingreso. El patrullero Daza murió en el lugar de los hechos”.

En la reacción policial participaron 400 uniformados, con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial, los cuales cerraron todos los caminos del sector en medio de un Plan Candado. Así encontraron el vehículo de los agresores abandonado en un sendero.