Messi duplica el sueldo de su máximo perseguidor en la MLS, ¿y James? Estos son los mejores salarios del fútbol de EE. UU.

Lionel Messi se mantiene como el futbolista mejor pagado de la MLS según una actualización de la lista de salarios publicada este martes 12 de mayo, que reveló los sueldos de recién llegados como James Rodríguez, Germán Berterame y Timo Werner.
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Los 28.3 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Messi en el Inter Miami se mantienen a una distancia sideral del resto de jugadores de la liga norteamericana.