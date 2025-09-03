Mataron a dos policías de la Sijín que salían de investigar un cadáver en la morgue de Saravena

Dos policías judiciales asesinados y dos heridos fue el resultado de un ataque sicarial en una zona céntrica del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió a la 1:30 p.m. de este miércoles, cuando los servidores públicos regresaban a la estación policial desde la morgue, adonde habían acudido para verificar el ingreso de un cadáver.
En el retorno fueron abaleados por delincuentes, los cuales alcanzaron a escapar después.