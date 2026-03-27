Pobreza, juventud y hasta los porros: así fue el cara a cara entre Petro y Westcol en Casa de Nariño

De la juventud, sus oportunidades, el futuro y la violencia, entre otros temas, hablaron el presidente Gustavo Petro y el streamer más popular del país, Westcol (Luis Fernando Villa Álvarez) en un encuentro que se llevó a cabo en Casa de Nariño.

Espontáneo como suele ser el influencer, y en una conversación sin cuestionarios, el creador de contenidos le preguntó al mandatario por el futuro de los jóvenes que como él provienen de hogares a los que la violencia expulsó de sus territorios y luchan en las ciudades por una oportunidad, cuando los acechan otras violencias como únicas salidas de escape de la pobreza.

“Yo primero digo estudie”, planteó Petro, pero Westcol insistió sobre cuál es el camino fácil para un joven lleno de necesidades, a lo que el presidente respondió que “el verdadero camino fácil es la educación”, sin dejar de reconocer que el país ofrece muy poco a sus jóvenes.