Él es Thomas Silva, el primer uruguayo líder en el Giro de Italia

Thomas Silva, el corredor todoterreno capaz de sacar su máximo potencial ante finales de infarto, tendrá en su memoria, como muchos de sus compatriotas uruguayos, el 9 de mayo de 2026.
Ese día, entre las localidades búlgaras de Burgas Veliko Tarnovo, rompió un techo de cristal para Uruguay al ser el primer ciclista de este país en ganar una etapa del tradicional Giro de Italia. Y para mayor alegría, se convirtió en líder de la prestigiosa carrera.
“Uruguay nomá!”, reaccionó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en sus historias de Instagram, y acompañó con el emoji de la bandera de la nación sudamericana.
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Pero no solo termina ahí la hazaña de Silva, de 24 años: es también la primera vez que un uruguayo gana en una carrera de categoría World Tour, la principal del ciclismo internacional.
“Es lo máximo para mí... poder regalarle (a Uruguay) una victoria creo que es lo máximo”, dijo un sonriente Silva a la transmisión oficial del Giro minutos después de su victoria.