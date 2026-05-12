Él es Thomas Silva, el primer uruguayo líder en el Giro de Italia

Thomas Silva, el corredor todoterreno capaz de sacar su máximo potencial ante finales de infarto, tendrá en su memoria, como muchos de sus compatriotas uruguayos, el 9 de mayo de 2026. Ese día, entre las localidades búlgaras de Burgas Veliko Tarnovo, rompió un techo de cristal para Uruguay al ser el primer ciclista de este país en ganar una etapa del tradicional Giro de Italia. Y para mayor alegría, se convirtió en líder de la prestigiosa carrera. “Uruguay nomá!”, reaccionó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en sus historias de Instagram, y acompañó con el emoji de la bandera de la nación sudamericana. Lea aquí: Ni el podio lo distrae: Egan Bernal mantiene la cabeza fría ante el acecho de Vingegaard en el Giro-2026 Pero no solo termina ahí la hazaña de Silva, de 24 años: es también la primera vez que un uruguayo gana en una carrera de categoría World Tour, la principal del ciclismo internacional. “Es lo máximo para mí... poder regalarle (a Uruguay) una victoria creo que es lo máximo”, dijo un sonriente Silva a la transmisión oficial del Giro minutos después de su victoria.

Con pedalazos firmes

Grandes hitos para un corredor que entendió que para crecer debía competir en Europa. Nacido en Maldonado (este), Silva puso en el mapa del World Tour a Uruguay a fin del año pasado, cuando fichó hasta 2027 por el XDS Astana, tras mostrar su talento en el Caja Rural Seguros. Su triunfo del sábado en el Giro llegó a menos de un mes de haber ganado en el Tour de Hainan, en China. Otro hito para Uruguay, que tampoco había visto a un ciclista de este país triunfar en la segunda categoría mundial. Entérese: Colombia arrasó en el Panamericano júnior de pista 2026 con récord mundial y diez oros

Futbolista amateur, ciclista único

Nieto de Carlos Coussan, un exciclista que representó a Uruguay en competencias internacionales en el siglo pasado, Thomas se reconoce como un uruguayo que disfruta de la pesca y que la mayoría de los deportes se les dan bien. “La bici siempre me atrajo”, dijo Silva días antes del inicio del Giro. El uruguayo compite desde los 5 años, pero en su adolescencia y siguiendo la tradición de la mayoría de los jóvenes uruguayos probó suerte en el fútbol. Pero la tierra de Luis Suárez y Federico Valverde perdió un jugador cuando a sus 15 años Silva presenció una carrera nocturna en la que participaba uno de sus primos. Esa noche el ciclismo lo volvió a enamorar. “Desde ahí hasta ahora le he dado continuidad (...) la bici siempre me atrajo”, confesó.

Inédito triunfo para Uruguay

Arriba de la bicicleta, Silva confirmó el talento que mostró desde su niñez. Confeso fanático de los entrenamientos duros, se transformó en 2022 campeón nacional de ruta en Uruguay, país donde el ciclismo es amateur. En 2025 repitió siendo el más rápido de las rutas uruguayas y llamó la atención en varias pruebas disputadas en Europa, incluida la Vuelta a España.

Ese año, Silva se definió como un ciclista “un poco todoterreno. En las carreras que se hacen duras y llega un grupo reducido tengo grandes opciones”. Sus palabras se hicieron realidad el sábado. En un apretado final, el uruguayo conquistó la segunda etapa del Giro, en Veliko Tarnovo, en Bulgaria, y le arrebató la maglia rosa al francés Paul Magnier.

“Segunda etapa, primer puesto, es lo máximo. No le puedo pedir nada más”, dijo su padre, Álvaro Silva, a Dsports desde Veliko Tarnovo. En Uruguay las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo al ciclista y también la Cancillería se sumó a los festejos. “Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas!, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales. Silva volvió a poner al ciclismo en lo más alto del país tras décadas sin grandes celebraciones.

La última hazaña del pedal celeste había ocurrido en los Juegos de Sydney 2000, cuando Milton Wynants le dio a Uruguay su última medalla olímpica, la plata en la carrera por puntos del ciclismo en pista. Un cuarto de siglo más tarde, Thomas Silva escribió su nombre en la historia del deporte uruguayo. “Las últimas horas han sido como un sueño para mí, es imposible describirlo con palabras. En cualquier caso, estoy intentando disfrutar cada momento”, dijo Thomas Silva. Puede leer: Egan Bernal se metió en el podio de la general en el Giro de Italia 2026

Silva puso a sonar a Uruguay en las grandes del ciclismo

En la historia del Giro de Italia, Colombia es el país latino con más victorias de etapas (34) en la prestigiosa carrera. Ahora Uruguay, gracias a Thomas Silva, compañero en el equipo Astana de Harold Tejada y Sergio Higuita, se une a otras naciones de la región con al menos un corredor con triunfo en la Corsa Rosa. México también ha ganado etapa en la historia del Giro gracias a Julio Alberto Pérez Cuapio e Isaac del Toro; al igual que Costa Rica (Andrey Amador) y Venezuela (Leonardo Sierra, José Rujano). Por lo pronto, con Silva, profesional desde 2024 dentro del equipo Caja Rural-Seguros RGA, Latinoamérica ve viable ser competitivo en un deporte en el que se evidencia que no hay fronteras competitivas. Siga leyendo: Egan, ¿por podio en el Giro-2026? “Hay ilusión, tengo muchas ganas de hacerlo bien” Bloque de preguntas y respuestas