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Así se renovó el Congreso: el 57% son primerizos

De 286 que asumirán como congresistas el 20 de julio llegarán 162 nuevos: 120 representantes a la Cámara y 42 senadores.

  • De izquierda a derecha: Rafael Nieto, senador electo del Centro Democrático; Carolina Corcho, senadora electa del Pacto Histórico; Enrique Gómez, senador electo de Salvación Nacional; y Luis Rúa, “Elefante Blanco”, senador electo de Alianza por Colombia. Foto: Colprensa.
    De izquierda a derecha: Rafael Nieto, senador electo del Centro Democrático; Carolina Corcho, senadora electa del Pacto Histórico; Enrique Gómez, senador electo de Salvación Nacional; y Luis Rúa, “Elefante Blanco”, senador electo de Alianza por Colombia. Foto: Colprensa.
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 1 hora
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En la lista del nuevo Congreso hay de todo. Desde exministros, exgobernadores, activistas, veedores y creadores de contenido hasta una exactriz de películas para adultos (o porno, que llaman). Pero más allá de sus perfiles profesionales o su pasado, los resultados de las pasadas elecciones legislativas muestran que el 57% de las personas que lograron una curul para el periodo constitucional 2026- 2030 son caras nuevas en esas lides. Aunque partidos como el Pacto Histórico usaron la lista cremallera (mujer –hombre intercalados) para garantizar participación paritaria, lo cierto es que la composición del Legislativo quedó con un 28% de presencia femenina, producto de 44 nuevas representantes a la Cámara (de las 161 curules de circunscripción departamental) y 31 nuevas senadoras (de las 100 curules de circunscripción nacional).

Dos de esas caras nuevas, entre varias, las puso el Pacto (actual partido de Gobierno), empezando por su cabeza de lista: la exministra de Salud Carolina Corcho. Llega con una agenda de continuismo enfático en las políticas de salud del presidente Gustavo Petro; fue ella quien radicó, en febrero de 2023, el primer proyecto de reforma a la salud en el Congreso (hundida en abril de 2024).

Así mismo, ocupará un asiento Alejandra Omaña, quien es conocida en redes sociales como Amaranta Hank. Es periodista de formación y fue por varios años actriz porno. Se dedicó al activismo en redes sociales en favor del Gobierno Petro y era el puesto 23 en la lista cerrada del petrismo. Su bandera de campaña fue regular las “actividades sexuales pagas”.

Por los lados de la oposición, las caras que renovarán el Congreso de la República serán los abogados Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional) y Rafael Nieto Loaiza (Centro Democrático).

Gómez, abogado de profesión, es sobrino del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y nieto del expresidente Laureano Gómez. Su agenda en campaña fue la oposición férrea al Gobierno Nacional y la defensa de valores conservadores, como la familia, el honor militar y la confrontación a los grupos armados ilegales, pero también una posición crítica frente al manejo del sistema de salud por parte del Ejecutivo.

Nieto, por su parte, es abogado y fue viceministro del Interior y de Justicia entre 2003 y 2004 (gobierno de Álvaro Uribe). También fue precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018, cuando el candidato uribista fue Iván Duque, quien terminó ganando esa contienda electoral. Los temas de salud, de pensiones y económicos fueron los que han marcado su rol de opositor ante Petro.

De las redes al Senado

Para estas legislativas, no faltaron las personas reconocidas en redes sociales que saltaron a la política. Aparte de Johnattan Pulido Hernández —conocido como Jota Pe Hernández, quien repetirá en el Senado—, serán congresistas el activista Luis Carlos Rúa, conocido como el “Elefante Blanco”, y el youtuber Walter Rodríguez, conocido como “Wally”

Rúa se dedicó a denunciar en sus redes obras inconclusas en el país (sobre todo en el Eje Cafetero) y por ello adoptó aquel sobrenombre, que en Colombia hace referencia a las obras públicas que quedan a medio hacer o abandonadas. Su rostro no lo mostraba en redes, pues siempre vestía el mencionado disfraz blanco.

Entre tanto, “Wally” será otro de los primerizos en el Senado. Desde 2022 se dedicó al activismo en favor del Pacto Histórico en su canal de YouTube y sus cuentas en Instagram y X (antiguo Twitter) y en contra de los opositores de ese proyecto político. Después de una entrevista radial, les dice a sus seguidores “nichito”

La veeduría dio el más votado

El abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Externado y exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, oriundo de Bogotá y fenómeno en redes sociales, fue el candidato al Congreso (contando Senado y Cámara) más votado de las elecciones. De hecho, con 262.104 sufragios es el tercer congresista más votado de la historia de Colombia, solo detrás de Antanas Mockus (549.734 apoyos) y Álvaro Uribe (891.964).

Solo con su curul como representante a la Cámara por Bogotá, superó incluso a senadores que resultaron electos en estos comicios. Entre ellos, a Lidio García, del Partido Liberal, quien obtuvo 175.388 votos y fue el senador más votado

Su campaña al Congreso inició hace mucho tiempo. Conocido en redes sociales como Mr. Secop por su trabajo de veeduría en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), Briceño se ha consolidado como un fuerte contendiente y crítico del Gobierno de Gustavo Petro.

Entre tanto, por el lado del petrismo, una de sus caras nuevas más visibles, debido a su activismo político en favor de ese sector en redes sociales desde 2018, es Laura Beltrán (mejor conocida como “Lalis”). Tras la consulta interna del Pacto en octubre de 2025, logró el segundo lugar en la lista cerrada para la Cámara por la capital, lo cual le sirvió para asegurar un escaño debido a las altas votaciones que logra ese partido en la cuidad.

Además de su canal de YouTube, llamado “Lalis Smile”, trabajó en la campaña de Gustavo Petro en 2018 y también fue activista en 2022 por esa misma aspiración presidencial. Con el cambio de Gobierno, Laura fue contratista de la Cancillería.

Hombres, abogados y costeños

El perfil general de los senadores elegidos continúa siendo muy parecido al del cuatrienio anterior, con predominio masculino y con características profesionales y regionales similares.

Los datos preliminares, recopilados por el diario La República, muestran que buena parte de los legisladores provienen de la región Caribe. En total, 35 de los 102 escaños del Senado (el 34%) serán ocupados por dirigentes costeños, consolidando a esta zona como la de mayor representación en la cámara alta.

Después de la región Caribe aparecen otras zonas con una participación más equilibrada. Antioquia y la región del Eje Cafetero tendrán 16 senadores, mientras que el interior del país contará con la misma cifra. Por su parte, tanto el Pacífico como Bogotá sumarán 12 congresistas cada uno y Santander tendrá 11.

En el campo profesional también se mantiene una tendencia clara. El derecho continúa siendo la formación académica más común entre los congresistas, con 30 senadores que estudiaron esta carrera. A esta profesión le siguen la administración de empresas, con 15 legisladores, y la ciencia política, con ocho.

Lea también: Uno de cada cinco congresistas electos llega con líos e investigaciones disciplinarias

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