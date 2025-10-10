Así sería la “omisión” de la CRC que permitió que Petro abusara de la TV, tras fallo del Consejo de Estado

Una “omisión regulatoria” de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) permitió y agravó el uso “irrazonable y desproporcionado” de las alocuciones presidenciales en televisión, según concluyó el Consejo de Estado en el fallo que no solo protegió el derecho a la información de varios ciudadanos, sino que impuso al regulador drásticas órdenes para frenar futuros abusos.
Le puede interesar: Atención: Consejo de Estado limita las alocuciones de Gustavo Petro por vulnerar el derecho a la información
La sentencia, que amparó a un grupo de ciudadanos que interpusieron cuatro tutelas, va más allá de limitar al presidente, Gustavo Petro, y pone el foco en la entidad encargada de vigilar el espectro electromagnético.
El alto tribunal determinó que la vulneración del pluralismo informativo, un componente esencial del derecho a la información, fue posible por la pasividad de la CRC. En la providencia de 39 páginas, el Consejo de Estado fue explícito al señalar que la CRC toleró la situación a pesar de contar con las facultades legales para evitarla.