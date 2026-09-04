Así va De la Espriella con el desmonte de la paz total, ¿qué mesas de negociación le faltan por cerrar?

Con extradiciones y la firma de varias resoluciones, el presidente Abelardo de la Espriella ha avanzado en el desmonte de la política de paz total del gobierno Petro.

En las últimas horas, el Gobierno expidió las resoluciones ejecutivas número 368 y 365 de 2026, que confirman el fin de las conversaciones de paz con frente Comuneros del Sur y otro con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

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Estas dos decisiones marcan el camino impulsado con el gobierno De la Espriella de enfrentar militarmente a los grupos armados con “el poder de las armas y de las leyes”, contrario a las conversaciones que no lograron algún efecto en los últimos cuatro años.

Comuneros del sur estaba al mando de Gabriel Yepes, conocido con el alias de ‘HH’ y cuya extradición estaba frenada por la paz total. Sin embargo, el jefe de Estado también firmó recientemente su extradición a los Estados Unidos.

En lo que respecta a las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, estas mesas de diálogos estuvieron marcadas por más polémicas que soluciones reales para la violencia en el departamento.

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La primera se dio porque el entonces presidente Gustavo Petro sacó de las cárceles a los cabecillas de estas estructuras para qué participarán en el evento público del ‘tarimazo’ realizado en la capital de Antioquia, lo que generó la indignación de las víctimas.

A esto se conoció el hecho de una parranda vallenata de estos mismos cabecillas en la cárcel de Itagüí, aprovechándose de las gabelas del gobierno anterior y sus beneficios de ser gestores de paz.