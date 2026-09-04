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Atacan con enjambre de drones a batallón militar en Ocaña; esto es lo que se sabe

Durante los enfrentamientos, varios uniformados fueron aturdidos y un helicóptero de las FAC habría sido impactado.

  • En medio de las ráfagas, estudiantes de una universidad tuvieron que resguardarse bajo los pupitres. Fotos: Captura de videos redes sociales
    En medio de las ráfagas, estudiantes de una universidad tuvieron que resguardarse bajo los pupitres. Fotos: Captura de videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 20 minutos
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En Ocaña, Norte de Santander, se registró un ataque terrorista contra las instalaciones del Batallón de Infantería N.° 15 “General Francisco de Paula Santander” mediante un enjambre de drones cargados con explosivos, ráfagas de fusil y el lanzamiento de artefactos no convencionales conocidos como “tatucos”.

Al parecer, los responsables serían el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes a través de explosiones y enfrentamientos desataron una grave alteración del orden público en el sector.

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