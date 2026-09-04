Tesla presentó el Cybercab, un robotaxi sin volante ni pedales con el que desafiará las normas de tránsito en el mundo

Un vehículo diseñado desde cero para operar sin conductor humano, sin volante y sin pedales. Esa es la propuesta central del Cybercab, el robotaxi recién presentado por Tesla, con el que busca transformar el transporte de pasajeros y con el que plantea que ninguna persona tendrá que asumir el control durante un recorrido. Le puede interesar: Optimus, el robot humanoide de Tesla, llegaría al público en 2027: esto es lo que promete Elon Musk La propuesta de la marca, liderada por el magnate tecnológico Elon Musk, tiene una diferencia frente a otros servicios de robotaxi que operan en Estados Unidos, los cuales utilizan automóviles convencionales adaptados para la conducción autónoma. En el Cybercab, la concepción del automóvil cambia por completo: ya no es un vehículo manejado por un individuo, sino una estructura desarrollada alrededor de un sistema autónomo que toma todas las decisiones al volante.

La autoridad NHTSA indaga los criterios técnicos con los que la firma respaldó el cumplimiento de las normas vigentes de seguridad vial. FOTO: Tesla

La operación comercial en Texas

El modelo comenzó recientemente su operación comercial en Austin, Texas, dentro de la estrategia de la compañía para ampliar su red de movilidad autónoma. La empresa ha presentado esta tecnología como una alternativa para el desplazamiento diario que, además, podría facilitar la movilidad de personas con discapacidad. Antes de este lanzamiento, Tesla ya ofrecía viajes sin conductor utilizando unidades del Model Y en Austin, para luego expandir sus servicios a otras ciudades. De acuerdo con datos de FSD Database, basados en registros del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, la compañía contaba con 314 robotaxis registrados en ese estado hasta el pasado miércoles, de los cuales 45 correspondían al modelo Cybercab.

Un modelo bajo la lupa de las autoridades estadounidenses

El diseño del automóvil puso al Cybercab bajo la mirada de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés). La entidad reguladora abrió una investigación sobre el proceso mediante el cual Tesla certificó que el vehículo cumple con las normas federales de seguridad. Las regulaciones estadounidenses han exigido históricamente el volante y los pedales como componentes obligatorios en determinados vehículos comerciales, aunque la normativa contempla mecanismos para solicitar excepciones. Según la información divulgada por el organismo regulador, la empresa no había solicitado una de esas exenciones para el Cybercab.

La indagación del organismo busca aclarar de qué manera la compañía determinó que el modelo cumplía los parámetros federales y qué soporte técnico empleó para respaldar dicha certificación. La apertura de este proceso no implica que la NHTSA haya calificado el automóvil como inseguro ni que exista un incumplimiento definitivo por parte de Tesla.

Un choque entre la tecnología, innovación y regulación

El marco normativo de tránsito fue construido durante décadas bajo la premisa de que dentro del automóvil existe un conductor capacitado para tomar el control físico de la máquina. Al eliminar esa posibilidad operativa, el Cybercab plantea un escenario distinto para las autoridades.

La resolución de la investigación de la NHTSA será un factor determinante para definir si este tipo de vehículos sin mandos manuales puede expandirse bajo las reglas vigentes o si el marco regulatorio deberá adaptarse a la llegada de automóviles completamente autónomos. También le puede interesar: GPT-6 Astra: qué puede hacer el nuevo modelo de OpenAI y por qué lo llaman la IA más inteligente del mundo Bloque de preguntas y respuestas