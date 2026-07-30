Tres personas, incluida una menor, resultaron heridas tras ataque armado en zona rural del Cauca

La violencia volvió a sacudir al Cauca. Tres personas, entre ellas una adolescente de 14 años, resultaron heridas en un ataque armado registrado en el resguardo indígena de Santa Rosa, en zona rural de Inzá. Las autoridades investigan la autoría del hecho, mientras la comunidad denuncia la presencia de grupos armados ilegales en la región.
Las víctimas fueron identificadas como Ananías Pesay Geromito, de 27 años; Luis Ángel Pesay Geromito, de 25; y Maidy Juliana Oino Yugue, de 14 años. Debido a la gravedad de las heridas, los tres fueron trasladados de urgencia desde el lugar de los hechos hasta el Hospital Universitario San José de Popayán, donde reciben atención médica especializada.
Según la información recopilada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando las víctimas se encontraban reunidas con familiares y conocidos. En medio del encuentro, varios hombres armados llegaron al sitio y abrieron fuego contra las personas que se encontraban allí.
Habitantes del sector aseguraron que los atacantes se presentaron como integrantes del ELN. Sin embargo, las autoridades indicaron que esa versión hace parte de las hipótesis que se investigan y que, por ahora, no existe una atribución oficial sobre la autoría del hecho.