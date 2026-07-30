Proantioquia lanzó ambiciosa estrategia de inglés en los 125 municipios de Antioquia

El empresariado antioqueño quiere que el departamento se convierta en el primer territorio bilingüe del país.
A través de un programa liderado por la fundación Proantioquia, comenzó a andar una gran estrategia con la que se busca construir la radiografía más completa hasta el momento del nivel de inglés en todo el territorio antioqueño.
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La iniciativa fue presentada por la presidente ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez, quien señaló que esta fue bautizada como Antioquia First.
“Queremos ser el primer departamento bilingüe del país. Y para lograrlo, hoy lanzamos Antioquia First. Por primera vez vamos a medir el nivel de inglés de los 125 municipios de Antioquia bajo un mismo estándar. Es el punto de partida de algo más grande”, expresó Velásquez.