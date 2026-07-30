Proantioquia lanzó ambiciosa estrategia de inglés en los 125 municipios de Antioquia

El empresariado antioqueño quiere que el departamento se convierta en el primer territorio bilingüe del país. A través de un programa liderado por la fundación Proantioquia, comenzó a andar una gran estrategia con la que se busca construir la radiografía más completa hasta el momento del nivel de inglés en todo el territorio antioqueño. Le puede interesar: ¡Aproveche! Open English y ‘Medellínglish’ se unen para becar a estudiantes en Antioquia La iniciativa fue presentada por la presidente ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez, quien señaló que esta fue bautizada como Antioquia First. “Queremos ser el primer departamento bilingüe del país. Y para lograrlo, hoy lanzamos Antioquia First. Por primera vez vamos a medir el nivel de inglés de los 125 municipios de Antioquia bajo un mismo estándar. Es el punto de partida de algo más grande”, expresó Velásquez.

La líder señaló que el programa parte de la premisa de que, a partir de los datos, pueda levantarse un diagnóstico que muestre cómo está el nivel del inglés en cada uno de los 125 municipios y las nueve subregiones del departamento. El punto de partida para este diagnóstico será la realización masiva de pruebas de inglés, que será posible gracias a una alianza con la firma Education First, que realiza la prueba EF SET.

Este último examen, que está alineado con los niveles del Marco Común Europeo, consiste en una prueba estandarizada en la que se evalúan principalmente competencias lectoras y de comprensión auditiva, que además puede realizarse a través de internet desde cualquier computador. Según explicó Proantioquia, con los resultados de esta aplicación masiva de pruebas el objetivo es que el departamento pueda construir una línea base en la que se identifiquen los municipios y subregiones en donde la brecha educativa es más grande. Lea también: ¿Sin dinero para un posgrado? La UdeA tiene becas para 2026-2 “En Proantioquia el inglés es un motor de competitividad regional: empleabilidad, productividad y conexión con las oportunidades globales. Mejorar el inglés en Antioquia es una política de desarrollo”, agregó Velásquez. La presidente ejecutiva agregó que el programa también buscará convertirse en una poderosa herramienta en tiempo real que mida el avance en la enseñanza del inglés en cada subregión y que sirva como una plataforma para el inicio del Plan Decenal Antioquia Bilingüe 2036. “El desarrollo tiene que llegar a cada rincón de nuestra geografía”, acotó la líder empresarial. Para todos los antioqueños que quieran acceder a la prueba y la certificación EF SET, Proantioquia extendió la invitación para visitar su página web, proantioquia.org.co .

Aproveche otras oportunidades para aprender inglés

Además de este programa, entidades como la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín también avanzan en programas para formar a la ciudadanía en una segunda lengua. En el caso de la Gobernación, el Departamento comenzó esta semana con la segunda etapa del programa Inglés para el Trabajo, trabajado en alianza con el Colombo Americano. Según explicó Camilo Tamayo Calle, director de Cooperación e Internacionalización de la Gobernación, esta segunda etapa está dirigida especialmente a trabajadores del sector del turismo, salud, logística, comercio exterior, ciencia, tecnología, industria portuaria y aeronáutica, comprendiendo un total de 2.000 cupos. El programa cobija a los habitantes de todos los municipios del departamento, excepto Medellín. “Con la llegada de Procolombia al departamento, como lo anunció el presidente electo, Abelardo De La Espriella, nos visitarán muchos países, vendrán buscando negocios, y el inglés es esa herramienta ideal para aprovechar esas oportunidades. Los cursos terminan en noviembre en una iniciativa que cubre todas las subregiones de Antioquia”, expresó Tamayo. En otras noticias: De la Espriella conformará otro Comité de Sabios en su gobierno, ¿para qué sirve? A comienzos de este mes, una iniciativa similar también arrancó en Medellín a través de Sapiencia, en la que un total de 1.969 medellinenses igualmente están haciendo formación en inglés para el trabajo. En el caso de Medellín, el plan de estudios se está centrando en sectores como servicio al cliente y BPO (Business Process Outsourcing), Turismo y Hospitalidad, Industrias Creativas y Culturales, Tecnología y Comunicación Digital, además de Emprendimiento y Negocios. En la capital antioqueña, el programa contempla una modalidad híbrida, en la que 1.000 personas tendrán formación con rutas de 25 horas y las restantes 969 rutas con clases por 50 horas.

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