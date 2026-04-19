Identifican a las primeras víctimas del ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

Un mensaje breve, cargado de duelo, comenzó a circular entre colegas del sector audiovisual: “Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy”.
La frase, difundida desde hace 13 horas, expresa solidaridad con el equipo de producción que fue víctima de un doble crimen mientras realizaba un rodaje en el centro de Bogotá.
Según estableció esta redacción, se trata de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, producción de Tis Studios. Registros en video dan cuenta de que un hombre atacó de forma repentina a uno de los integrantes del equipo, provocándole una grave herida en el cuello, en un hecho que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.