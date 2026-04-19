Identifican a las primeras víctimas del ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

Un mensaje breve, cargado de duelo, comenzó a circular entre colegas del sector audiovisual: “Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy”. La frase, difundida desde hace 13 horas, expresa solidaridad con el equipo de producción que fue víctima de un doble crimen mientras realizaba un rodaje en el centro de Bogotá. Según estableció esta redacción, se trata de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, producción de Tis Studios. Registros en video dan cuenta de que un hombre atacó de forma repentina a uno de los integrantes del equipo, provocándole una grave herida en el cuello, en un hecho que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.

¿Cómo fueron los hechos en el rodaje de la serie?

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado sábado 18 de abril, en las inmediaciones del Parque Nacional Oriental de Los Laches, ubicado en el céntrico barrio de Santa Fe. Mientras se desarrollaba la jornada de rodaje, la violencia irrumpió sin previo aviso. De acuerdo con videos de seguridad que actualmente permanecen bajo estricta cadena de custodia por parte de las autoridades, lo sucedido comenzó cerca al parqueadero del Instituto Roosevelt. Las imágenes muestran cómo uno de los conductores de la productora se encontraba tranquilamente fumando, sostenido de una reja del lugar, cuando un hombre pasó caminando a su lado. De manera inesperada, el sujeto se regresó y, sin mediar palabra alguna, lo hirió letalmente en el cuello utilizando un bisturí. El dolor de la escena quedó registrado en un desgarrador audio donde se alcanza a escuchar un dramático “Por qué, por qué”, justo antes de que el trabajador de la productora se desplomara en el asfalto. La situación escaló rápidamente cuando uno de sus compañeros, en un acto de valentía y desesperación, corrió para intentar auxiliarlo, pero lamentablemente también fue atacado de forma mortal por el agresor. Entérese: Tragedia en Bogotá: riña durante rodaje de una serie deja tres muertos y cuatro capturados

Henry Alberto Benavides Cárdenas, un hombre de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de apenas 18 años. Foto: Tomada de El Tiempo.

¿Quiénes son las víctimas fatales de la tragedia audiovisual en el barrio Santa Fe?

Se ha establecido que los trabajadores del equipo audiovisual que perdieron la vida cumpliendo con su labor son Henry Alberto Benavides Cárdenas, un hombre de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de apenas 18 años. El luto invadió rápidamente al gremio, llevando al sindicato de trabajadores audiovisuales (ANTA) a emitir un comunicado oficial en el que lamentaron profundamente lo sucedido y exigieron acompañamiento para las familias.

Desde hace 13 horas, una imagen con un texto de luto circula incesantemente en apoyo a la producción: “Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy”. Este sentimiento fue capitalizado por la reconocida actriz Carolina Gaitán, estrella de la novela y recordada por sus papeles en producciones como ‘Rojo carmesí’ y ‘Las hermanitas Calle’.

Mensaje de Carolina Gaitán.

En un mensaje que arruga el corazón de sus seguidores, la actriz le dedicó unas últimas palabras: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

Imagen de Nicolás.

El reporte de las autoridades y las investigaciones en curso