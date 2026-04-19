Tragedia en Bogotá: riña durante rodaje de una serie deja tres muertos y cuatro capturados

El reloj marcaba las 3:30 de la tarde de este sábado 18 de abril cuando ocurrió un hecho de intolerancia y violencia que interrumpió abruptamente el rodaje de la serie de televisión Sin senos sí hay paraíso, en Bogotá. Todo transcurría con normalidad en plena vía pública del sector de Los Laches, muy cerca a las inmediaciones del Instituto Roosevelt en la zona del Parque Nacional Oriental, localidad de Santa Fe, donde un equipo audiovisual adelantaba una grabación. De un momento a otro, un hombre ajeno a la dinámica del set de televisión se acercó al grupo y, sin mediar palabra, desenfundó un arma cortopunzante tipo cuchillo para atacar de forma directa a un ciudadano. Lo que inició como un ataque unilateral desató de inmediato una batalla campal. Al ver la agresión, varias de las personas que se encontraban en el lugar de la grabación no dudaron en salir en defensa de la víctima, enfrascándose en una violenta riña. En medio del caos y los forcejeos para desarmarlo, el presunto agresor, que también resultó herido por las personas presentes, alcanzó a causarles lesiones de extrema gravedad a otras dos personas que intentaban controlar la situación.

Identidades desconocidas, heridos en hospitales y cuatro capturados

La magnitud de las heridas obligó a una respuesta médica inmediata. Tres de los implicados en la gresca, entre ellos el atacante inicial y otras dos víctimas del hecho, fueron trasladados de urgencia al Hospital La Samaritana; sin embargo, producto de las profundas lesiones que dejó la confrontación, los tres fallecieron poco tiempo después. Además, se supo que una cuarta persona, también herida durante la violenta riña, tuvo que ser remitida al hospital San Ignacio, donde actualmente se desconoce por completo su estado de salud. Un detalle que ha complicado las labores investigativas es que, en un principio, las víctimas mortales no tenían identificación, por lo que el proceso para reconocerlos ha tomado más tiempo del habitual.

¿Qué dicen las autoridades sobre el triple homicidio en el rodaje?

Frente a este complejo panorama, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni (o Giovanny) Cristancho Zambrano, entregó un balance preliminar a los medios de comunicación para esclarecer la cronología de esta tragedia. El alto oficial relató de manera precisa que el día de ayer, en horas de la tarde, en la localidad de Santa Fe y en plena vía pública, se presentó un hecho donde un hombre agrede sin mediar palabra a un ciudadano con un arma cortopunzante. Explicó que, posteriormente, personas que estaban allí salieron en defensa de la víctima, pero el victimario hirió a dos más. “Lamentablemente, producto de esta riña, pierden la vida tres personas, entre ellas el agresor y dos víctimas”, sentenció el general. Para dar un parte de control frente al caos desatado, Cristancho agregó que, en medio de la rápida intervención policial, fueron capturadas cuatro personas que ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, el caso quedó bajo el rigor de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) y la Fiscalía, entidades que, en coordinación con la Policía Nacional, desplegaron de manera inmediata un grupo investigativo especializado para determinar el tiempo, modo y lugar exactos de los lamentables hechos, establecer por qué el primer hombre atacó inicialmente y cómo ocurrieron exactamente las cosas dentro del set de grabación.

Rechazo rotundo del Ministerio de Cultura

El impacto de la noticia sacudió fuertemente a la esfera cultural, motivando pronunciamientos desde el alto gobierno. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes emitió una comunicación lamentando profundamente los hechos ocurridos durante el rodaje en Bogotá, reconociendo que dejaron víctimas mortales y afectaron de forma directa a trabajadores del sector audiovisual. A través del texto, la cartera expresó su más sincera solidaridad con las familias, colegas y con toda la comunidad artística y técnica del país, cerrando su mensaje con una reflexión contundente: “La cultura se construye desde la vida, el cuidado y la paz”. Por su parte, la empresa a cargo del rodaje le dijo a El Tiempo: “En este momento estamos atendiendo la situación. Nuestros abogados están encargados de cualquier comunicación a terceros. Muchas gracias”. Ante la confusión y lo que muchos consideraron un manejo impreciso de la noticia, en las redes sociales de diversos artistas y organizaciones del ramo se manifestaron de forma contundente. Lo hicieron compartiendo una imagen en la cual hablan de un “silencio en el set”, también como una queja por la falta de información clara alrededor del caso violento registrado en el barrio Los Laches.