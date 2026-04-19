Tragedia en Bogotá: riña durante rodaje de una serie deja tres muertos y cuatro capturados

El reloj marcaba las 3:30 de la tarde de este sábado 18 de abril cuando ocurrió un hecho de intolerancia y violencia que interrumpió abruptamente el rodaje de la serie de televisión Sin senos sí hay paraíso, en Bogotá.
Todo transcurría con normalidad en plena vía pública del sector de Los Laches, muy cerca a las inmediaciones del Instituto Roosevelt en la zona del Parque Nacional Oriental, localidad de Santa Fe, donde un equipo audiovisual adelantaba una grabación.
De un momento a otro, un hombre ajeno a la dinámica del set de televisión se acercó al grupo y, sin mediar palabra, desenfundó un arma cortopunzante tipo cuchillo para atacar de forma directa a un ciudadano.
Lo que inició como un ataque unilateral desató de inmediato una batalla campal. Al ver la agresión, varias de las personas que se encontraban en el lugar de la grabación no dudaron en salir en defensa de la víctima, enfrascándose en una violenta riña.
En medio del caos y los forcejeos para desarmarlo, el presunto agresor, que también resultó herido por las personas presentes, alcanzó a causarles lesiones de extrema gravedad a otras dos personas que intentaban controlar la situación.