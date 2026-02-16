Video | Pánico en Chapinero: Hombres con cuchillos de carnicero aterrorizaron a transeúntes en plena vía

Un grave episodio de violencia urbana sacudió la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá, cuando un grupo de hombres armados con cuchillos de carnicero y machetes persiguió a varios transeúntes, generando escenas de terror en una zona de intenso movimiento comercial nocturno.
El hecho fue registrado en la calle 45 con carrera 13. Allí se ve cómo los agresores intimidaban a las personas e incluso golpeaban sus armas contra el pavimento, llegando a generar chispas por el choque del metal contra el suelo.
