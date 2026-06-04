Consejos mundialistas: las recomendaciones para no arruinar su bolsillo al moverse entre las sedes del Mundial

A pocos días de comenzar el evento más importante a nivel deporte del mundo, el transporte se perfila como el mayor desafío financiero para los asistentes a la Copa del Mundo de la Fifa 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Le puede interesar: Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: prográmese con los días, fechas y horarios de los partidos Con 104 partidos programados, debido a la participación de las 48 selecciones como novedad y distancias continentales, la movilidad inteligente es el factor clave para evitar un gasto desmedido durante los dos meses de competencia. Atlanta, Boston, Dallas, Kansas, Houston, San Francisco, Filadelfia, Miami, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle albergarán los partidos a disputarse en el país norteamericano. Se habla de este territorio en específico porque es el país de los tres que más va a albergar visitantes.

La fórmula de las tres distancias

La gestión de los traslados entre las ciudades sede exige una segmentación rigurosa según los trayectos. Para las distancias largas entre los tres países norteamericanos, el avión se mantiene como la única alternativa viable. Sin embargo, para las rutas intermedias y cortas, la clave del ahorro radica en la diversificación: el uso del tren es la opción recomendada para trayectos medios, mientras que el autobús se posiciona como la opción más económica para distancias medias y cortas. En las ciudades de la costa este, el circuito entre Pensilvania, Nueva York y Massachusetts tiene varias opciones de transporte. Amtrak y Acela ofrecen trenes entre las ciudades de esta zona, por un precio que varía entre los 17 y los 300 dólares, dependiendo de la hora, la fecha, la velocidad y las comodidades. Aunque los precios son cambiantes y van aumentando conforme se acerca el día del inicio del Mundial, los trayectos en Estados Unidos suelen ser largos cuando hay desplazamiento entre estados, más aún si la movida es de costa a costa. Entre Nueva York y Dallas, la tarifa promedio es de 350 dólares, sin opción de maleta.

El transporte público local frente al vehículo privado

Una vez dentro de las ciudades sede, la recomendación de los expertos es priorizar la red de transporte público o el uso de bicicletas. Las administraciones locales habilitarán servicios especiales para conectar con los estadios. Un viaje sencillo suele costar entre $2.00 USD y $3.00 USD, y un vuelo de bajo costo está en USD 100 - USD 150. (Todo puede variar). Aunque se anticipa un incremento regulado en las tarifas locales debido a la magnitud del evento, esta alternativa mantendrá un costo sustancialmente menor en comparación con los servicios de plataformas de movilidad. El alquiler de vehículos particulares se desaconseja en las grandes metrópolis debido a los costos asociados. El tráfico pesado y las tarifas elevadas de los estacionamientos en los alrededores de los escenarios deportivos pueden duplicar el presupuesto diario de un visitante. Y es que el alquiler de un carro promedio ronda los 70 dólares, pero en verano los precios se duplican. Debe tener en cuenta gastos de gasolina, peajes y parqueadero. En caso de optar de forma estricta por aplicaciones de transporte privado, la estrategia indispensable para mitigar el impacto económico es compartir el viaje con otros usuarios para dividir la tarifa.

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