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Ataque sicarial en Los Patios dejó un muerto y un menor herido

El conductor murió tras ser trasladado a un centro asistencial y un menor de edad permanece bajo observación médica.

  • Las autoridades investigan el ataque armado ocurrido en el Anillo Vial Oriental de Los Patios, donde un hombre murió y un menor resultó herido. FOTO: Colprensa.
    Las autoridades investigan el ataque armado ocurrido en el Anillo Vial Oriental de Los Patios, donde un hombre murió y un menor resultó herido. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, donde un hombre murió y un menor de edad resultó herido tras un ataque sicarial ocurrido sobre el Anillo Vial Oriental, cerca de la estación de combustible del sector Chaparral.

Según la información preliminar, la víctima se movilizaba en una camioneta Renault Oroch gris junto a una mujer y un niño cuando fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. Los atacantes abrieron fuego contra el vehículo en repetidas ocasiones.

Como consecuencia de los disparos, el conductor recibió varios impactos de bala y perdió el control del automotor. La camioneta se salió de la vía y terminó volcada a un costado de la carretera.

El ataque causó momentos de pánico entre conductores y transeúntes que se encontraban en la zona. Algunos ciudadanos acudieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes del vehículo mientras llegaban las autoridades y los organismos de emergencia.

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La víctima fue trasladada a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. En el hecho también resultó lesionado un menor de edad, cuyo estado de salud es reservado.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Entre las labores se encuentran la inspección del lugar de los hechos, la recolección de evidencias y el análisis de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar los móviles de este nuevo episodio de violencia en Norte de Santander.

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