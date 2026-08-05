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Universidad Nacional refuerza medidas de seguridad tras ataque a tres estudiantes y denuncias por amenazas

Ante la gravedad de los hechos —sumados a recientes denuncias de amenazas de las “Águilas Negras”—, la institución reforzó sus protocolos internos y solicitó la intervención urgente de la Fiscalía y la Policía Nacional.

  • La Universidad Nacional, en Bogotá, encendió las alarmas de seguridad e impulsó un despliegue de emergencia entre las autoridades y la directiva del campus. FOTO: Manuel Saldarriaga
    La Universidad Nacional, en Bogotá, encendió las alarmas de seguridad e impulsó un despliegue de emergencia entre las autoridades y la directiva del campus. FOTO: Manuel Saldarriaga
  • La Universidad Nacional busca contener la crisis de seguridad desatada tras la agresión a tres estudiantes en el campus. FOTO: Universidad Nacional
    La Universidad Nacional busca contener la crisis de seguridad desatada tras la agresión a tres estudiantes en el campus. FOTO: Universidad Nacional
Colprensa
hace 3 horas
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La Universidad Nacional informó este miércoles 5 de agosto que, luego del ataque que sufrieron tres estudiantes en el campus de la institución, fueron implementadas distintas medidas para reforzar la seguridad y avanzar en las investigaciones pertinentes.

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El pasado 29 de julio de 2026, en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, sede Bogotá, tres estudiantes resultaron heridos luego de que un grupo de agresores los abordara atacándolos con armas blancas.

La Universidad Nacional busca contener la crisis de seguridad desatada tras la agresión a tres estudiantes en el campus. FOTO: Universidad Nacional
La Universidad Nacional busca contener la crisis de seguridad desatada tras la agresión a tres estudiantes en el campus. FOTO: Universidad Nacional

Ante esta situación, la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional manifestó su rechazo ante este tipo de casos e informó algunas de las acciones que viene adelantando en relación a los hechos.

Entre las principales medidas se encuentran la investigación que adelanta la Fiscalía y la Policía Nacional con el objetivo de esclarecer los hechos, la expedición de la circular N.º 6 del 31 de julio de 2026, mediante la cual se refuerzan los protocolos de seguridad en la Ciudad Universitaria, y el acompañamiento a las personas afectadas.

Además, la institución educativa también acudió a la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para atender los casos de amenazas a miembros de la comunidad universitaria que se han registrado en las últimas semanas.

“La Sede Bogotá se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones en curso y hace un llamado respetuoso a todos los integrantes de la comunidad universitaria a actuar con prudencia y mesura en sus mensajes mientras las autoridades competentes adelantan sus actuaciones”, añadió la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional.

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Además del ataque a los estudiantes registrado recientemente, distintos integrantes de la comunidad universitaria también han denunciado amenazas atribuidas a personas que se identificaron como integrantes de las Águilas Negras, situación que ya es investigada por las autoridades pertinentes.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué medidas concretas tomó la Universidad Nacional tras el ataque a los estudiantes?
La institución emitió la Circular N.º 6 del 31 de julio de 2026 para reforzar los protocolos de seguridad en la Sede Bogotá, activó un esquema de acompañamiento para las víctimas y solicitó la intervención de la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y la UNP.
¿Cuándo y dónde ocurrió la agresión con armas blancas contra los estudiantes de la Unal?
El ataque se registró el pasado 29 de julio de 2026 dentro de las instalaciones de la Ciudad Universitaria, en la Sede Bogotá de la Universidad Nacional.
¿Quiénes son los responsables del ataque en el campus de la Universidad Nacional?
Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores; el caso se encuentra bajo investigación activa por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para esclarecer los hechos.
¿Qué entidades estatales están interviniendo en la crisis de seguridad de la Universidad Nacional?
En el proceso intervienen la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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