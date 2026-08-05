Universidad Nacional refuerza medidas de seguridad tras ataque a tres estudiantes y denuncias por amenazas

La Universidad Nacional informó este miércoles 5 de agosto que, luego del ataque que sufrieron tres estudiantes en el campus de la institución, fueron implementadas distintas medidas para reforzar la seguridad y avanzar en las investigaciones pertinentes. Le puede interesar: Exclusivo | Augusto Rodríguez se asignó el doble de escoltas y vehículos en comparación con otros exdirectores de la UNP El pasado 29 de julio de 2026, en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, sede Bogotá, tres estudiantes resultaron heridos luego de que un grupo de agresores los abordara atacándolos con armas blancas.

La Universidad Nacional busca contener la crisis de seguridad desatada tras la agresión a tres estudiantes en el campus. FOTO: Universidad Nacional

Ante esta situación, la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional manifestó su rechazo ante este tipo de casos e informó algunas de las acciones que viene adelantando en relación a los hechos. Entre las principales medidas se encuentran la investigación que adelanta la Fiscalía y la Policía Nacional con el objetivo de esclarecer los hechos, la expedición de la circular N.º 6 del 31 de julio de 2026, mediante la cual se refuerzan los protocolos de seguridad en la Ciudad Universitaria, y el acompañamiento a las personas afectadas.

Además, la institución educativa también acudió a la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para atender los casos de amenazas a miembros de la comunidad universitaria que se han registrado en las últimas semanas. “La Sede Bogotá se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones en curso y hace un llamado respetuoso a todos los integrantes de la comunidad universitaria a actuar con prudencia y mesura en sus mensajes mientras las autoridades competentes adelantan sus actuaciones”, añadió la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además del ataque a los estudiantes registrado recientemente, distintos integrantes de la comunidad universitaria también han denunciado amenazas atribuidas a personas que se identificaron como integrantes de las Águilas Negras, situación que ya es investigada por las autoridades pertinentes. También le puede interesar: Contraloría alerta que Gobierno de De la Espriella recibirá presupuesto de 2027 con desfinanciación de $30,2 billones

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