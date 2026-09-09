En tres años hubo más de 160 ataques o usos militares de escuelas en Colombia

Al menos 21.700 estudiantes se vieron afectados en Colombia durante los últimos tres años por ataques o uso militar de instituciones educativas, según casos verificados por Naciones Unidas.

De acuerdo con el organismo internacional, los hechos incluyen daños a la infraestructura educativa, amenazas y agresiones contra docentes y trabajadores de las escuelas.

También se documentó el uso de estos espacios como trincheras, depósitos de armas y puestos de comando por parte de grupos armados.

Sumado a lo anterior, Unicef pudo establecer que en algunas zonas las escuelas también han sido utilizadas para actividades de propaganda y reclutamiento de menores, lo que, según los diferentes registros, ha aumentado el riesgo de que niñas, niños y adolescentes sean vinculados a grupos armados.

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“Cuando se ataca o se usa una escuela se afecta el acceso a la educación de la niñez en las zonas rurales, pero también otros derechos que ejercen niñas, niños y adolescentes en estos lugares: la protección, el juego, la participación, el desarrollo de aptitudes, entre otros. El daño es múltiple y tiene efectos a largo plazo”, expresó Paola Franchi, jefa del área de la protección de la niñez de Unicef en Colombia.

La organización señaló que estos hechos también incrementan la exposición de los menores a la muerte y las mutilaciones, además de profundizar los problemas de aprendizaje y generar afectaciones psicosociales en las comunidades.