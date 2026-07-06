Aulas vacías por la guerra: docentes del Nordeste antioqueño temen volver a clase por el conflicto armado

El fin de las vacaciones de mitad de año en Antioquia se ha visto empañado por el sonido de las balas y el asedio de los drones en el Nordeste. En Remedios y Segovia, el temor de los maestros es tal que han solicitado formalmente no retomar la presencialidad hasta que el Estado asegure que no quedarán, junto a sus alumnos, en medio del fuego cruzado.

El regreso a las aulas, previsto para este lunes 6 de julio, se ha topado con un muro de realidad violenta en las zonas rurales de Remedios y Segovia. La confrontación armada entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias John Fiera, ha transformado el paisaje escolar en un escenario de guerra territorial.

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En apenas una semana, la escalada de violencia ha desbordado la capacidad de las autoridades locales, dejando entre 350 y 500 campesinos desplazados que han buscado refugio en las cabeceras urbanas. Las comunidades denuncian la presencia de retenes ilegales en las vías terciarias, requisas arbitrarias a los habitantes e incursiones armadas constantes.

A este panorama se suma una amenaza tecnológica con el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, lo que ha elevado el nivel de zozobra en la población civil. La mayor preocupación de los educadores radica en la vulnerabilidad de los menores.

Muchos estudiantes deben recorrer largos trayectos por vías rurales para llegar a sus escuelas, las cuales están ubicadas en sectores donde los combates persisten y la movilidad está severamente restringida por los grupos ilegales. Los profesores aseguran que ”temen quedar en medio de los enfrentamientos junto con los estudiantes”, una situación que consideran inaceptable para el ejercicio de su labor.

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Ante la inminencia del reinicio escolar, de acuerdo con medios nacionales como Caracol Radio y la FM, un grupo de docentes envió una comunicación formal a las autoridades y directivas educativas solicitando que se evalúe la suspensión de las clases presenciales mientras no existan condiciones mínimas de seguridad, como propuesta han dicho que se realicen las actividades académicas bajo modalidades virtuales.

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Además de lo anterior, los maestros explicaron que es imperativo gestionar ante los comités de seguridad de Remedios y Segovia un informe actualizado sobre el orden público. Este documento debe permitir establecer con claridad los niveles de riesgo en cada vereda, sirviendo como base para una toma de decisiones responsable. El objetivo principal de la solicitud, señalaron, es “proteger la vida e integridad tanto de profesores como de estudiantes” y garantizar la continuidad del servicio educativo sin exponer a la comunidad escolar a una tragedia.

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