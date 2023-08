En la misiva advirtieron que si no se toman cartas en el asunto, “se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios” y que se verían a gatas para “avanzar con la operación después del mes de septiembre”. También expusieron las sumas que les adeudan por motivos como el pago por atenciones y tratamientos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), por deudas de la pandemia y por insuficiencia de la plata que les gira el Estado para atender a sus afiliados.

El ministro Jaramillo desestimó esta alerta y la calificó como “una tormenta en un vaso de agua”, y aseguró con molestia que “no hablemos de crisis en donde no la hay”.

“De cada 10 procedimientos que se ordenan en salud, nueve están cubiertas por el PBS; si lo hacen, tienen que subirle a la UPC (plata que le dan a las aseguradoras para atender a sus afiliados) para compensar que pague esos servicios. Eso es lo que no pasó y lo mencionan en la carta”, expresó para EL COLOMBIANO el profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez.

Por otra parte, Sura reconoce que la asignación de nuevos pacientes –ya que reciben cerca de 450.000 al año– y las deudas de presupuestos máximos (la plata para pagar lo que no cubre el PBS) los tiene en apuros económicos. Entre otros puntos como que de cada $100 que reciben por UPC se gastan $102.

¿Qué viene ahora?

Este diario conoció que estas EPS querían mantener en el ámbito privado la carta enviada al ministro Jaramillo. Y así fue hasta hoy cuando el representante a la Cámara Andrés Forero la publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter). El caso es que este miércoles en la mañana se reunirán el jefe de la cartera de salud y los presidentes de estas aseguradoras.

Lo concreto es que parece haber llegado el momento de que las EPS y el Ministerio se sienten a discutir la viabilidad de aumentar a $10 billones el presupuesto para el sector salud que esas entidades piden, en medio de una reforma al sistema que defiende el Gobierno en la que no las considera participantes válidas. Aún así, como dijo el profesor Giovanni Jiménez, “la función de un ministro es salvar un sistema, no estar esperando si pasa una reforma; alguien tiene que intervenir y no jugar con la vida de 13 millones de personas”.