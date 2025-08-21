¡Qué orgullo Medellín! La campaña que celebra la cultura ciudadana y los 30 años del Metro

La Alcaldía puso en marcha la campaña “¡Qué orgullo Medellín!”, una iniciativa que hace parte de la estrategia de cultura ciudadana Medellín es como Vos, y que busca reconocer, agradecer y visibilizar el buen comportamiento de los ciudadanos.

Le puede interesar: Alcaldía anuncia el “Gran Parque Medellín” que tendrá una playa más grande que la de Johnny Cay

Y qué mejor lugar que el Metro, que se ha convertido en el símbolo de la cultura ciudadana de Medellín gracias a sus esfuerzos pedagógicos, la llamada Cultura Metro, que insiste en el buen comportamiento de los usuarios y el cuidado del sistema.

La campaña se puso en marcha el pasado miércoles, con el lanzamiento de un vagón del Metro que lleva por nombre “¡Qué orgullo Medellín!”, y que está adornado con frases como “Aquí viaja el orgullo de Medellín”, y “El orgullo de Medellín es su gente”, historias de ciudadanos reconocidos por sus comportamientos prosociales y sillas marcadas con frases que evocan características como amabilidad, empuje, solidaridad, hospitalidad, talento y sentido de pertenencia.

“Uno de los mensajes fundamentales de esta campaña es que la principal fuente de orgullo en Medellín es su gente. Eso es lo que queremos poner sobre la mesa, que la manera en que construimos esta idea de lo que nos hace sentir felices de vivir en esta ciudad, de trabajar por ella, se revela cuando reconocemos a los vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, familiares, e incluso a los desconocidos o transeúntes que encontramos al caminar por la calle. Es en sus miradas, en sus acciones, donde podemos sentirnos verdaderamente orgullosos”, manifestó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.