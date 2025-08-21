Falta de gas natural en Colombia dejaría pérdidas por $28 billones, alerta Fedesarrollo

Colombia está frente a un reloj de arena que corre en contra de su seguridad energética. De acuerdo con una investigación de Fedesarrollo, el país enfrenta un déficit de gas natural que se hará insostenible a partir de 2033, cuando la factura podría sumar hasta $28 billones.
La advertencia es clara, detalla el reporte. La falta de exploración, la caída de reservas probadas y la dependencia creciente de importaciones empiezan a pasar factura, no solo en tarifas más altas para hogares y empresas, sino también en la competitividad de toda la economía.
