Terror en Norte de Santander: así quedó el batallón de Ocaña luego de atentado con volqueta cargada de explosivos

Un presunto integrante del ELN muerto, dos militares heridos y una persona capturada dejó un ataque con artefactos explosivos contra el Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander del Ejército en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander. El hecho se produjo la noche del viernes cuando fueron lanzados de manera indiscriminada artefactos explosivos desde una volqueta contra las instalaciones militares, según informó el Comando de la Trigésima Brigada del Ejército. Lea también: (Videos) Bombardeos en el Catatumbo obligaron a avión de Satena a devolverse a Cúcuta Como resultado del ataque, dos militares resultaron lesionados por esquirlas y fueron evacuados a un centro asistencial de Ocaña, donde reciben atención médica especializada.

Así quedó una parte del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander del Ejército. luego del atentado. Foto: redes sociales

¿Quiénes son los responsables del ataque al Batallón de Ocaña?

En la reacción de las tropas, uno de los presuntos autores del atentado murió y otro más fue capturado cuando intentaba huir del lugar. De acuerdo con información oficial, los responsables pertenecerían al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo armado organizado ELN.

“Este hecho criminal sería en retaliación por las operaciones militares adelantadas en Tibú contra este grupo armado organizado del ELN. El ataque evidencia nuevamente el uso de prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario, poniendo en grave riesgo a la población civil y a la fuerza pública”, aseguró el general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército.

El comunicado del Ejército sobre las acciones sufridas por insurgentes en Norte de Santander. Foto: Cortesía Ejército

Tras el atentado, unidades especializadas en manejo de explosivos del Grupo Marte realizan verificaciones en la zona para descartar la presencia de nuevos artefactos que puedan representar peligro para la comunidad o los transeúntes.

La volqueta desde donde se habrían lanzado los explosivos contra la unidad militar. Foto: redes sociales

Verificación de explosivos sin detonar y estado de la zona

Además, las autoridades se encargaron de varios artefactos explosivos que quedaron sin detonar en el interior de las instalaciones militares, pues fueron detectados para que un grupo de expertos en explosivos haga una detonación controlada y ejecute los protocolos necesarios para su retiro.

El ataque no sólo afectó los dormitorios, el comedor y a la unidad militar, pues las acciones de los insurgentes también dejó sin electricidad a una importante parte del municipio de Ocaña.

Así quedó el techo del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander del Ejército. Foto: redes sociales

El comedor del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander del Ejército fue una de las zonas que sufrió más daños. Foto: redes sociales

“Las operaciones militares continúan de manera sostenida para contrarrestar y diezmar el accionar delictivo de estos grupos armados organizados que delinquen en el departamento de Norte de Santander”, afirmó Morales Franco. Siga leyendo: Autoridades frustraron ataque con explosivos contra estación de Policía en Cali: capturaron a dos sujetos



