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Ataque con carro bomba en Cauca dejó tres civiles heridos y la vía Panamericana cerrada; esto se sabe

Un vehículo con explosivos destruyó un peaje ubicado entre los municipios de La Sierra y Patía y gran parte de la infraestructura.

  • La explosión ocurrida en jurisdicción de los municipios de La Sierra y Patía dejó graves daños en la infraestructura. Foto: Captura videos ciudadanos
    La explosión ocurrida en jurisdicción de los municipios de La Sierra y Patía dejó graves daños en la infraestructura. Foto: Captura videos ciudadanos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Una fuerte explosión sacudió el sur del departamento del Cauca tras la activación de un vehículo cargado con explosivos en inmediaciones del peaje de El Bordo, ubicado sobre la vía Panamericana.

El ataque terrorista ocurrió en la mañana de este lunes festivo, 12 de octubre, y destruyó gran parte de las instalaciones del peaje, provocó el cierre temporal del tránsito vehicular y dejó un saldo preliminar de tres civiles heridos.

La explosión se registró en el sector conocido como La Depresión, en jurisdicción entre los municipios de La Sierra y Patía. Según reportes del Ejército, los perpetradores emplearon un vehículo acondicionado con explosivos, conocido técnicamente como un artefacto explosivo improvisado en vehículo (VIED).

Esa onda explosiva causó momentos de tensión entre los habitantes de la zona y los viajeros que transitaban por este estratégico corredor durante el puente festivo.

Respecto al estado de las víctimas, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que tres personas de la población civil sufrieron lesiones por el estallido. Igualmente se confirmó que ningún soldado ni integrante de la Fuerza Pública resultó afectado durante la acción violenta.

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Después de la explosión, unidades de la Policía Nacional acordonaron la zona e inspeccionaron el perímetro para descartar la presencia de otros artefactos explosivos que pudieran poner en riesgo a la comunidad. Como medida preventiva, se ordenó el cierre del tránsito vehicular en la vía Panamericana a la altura del sector de La Depresión, interrumpiendo la movilidad en este importante eje vial del suroccidente colombiano.

Dentro de las acciones para retomar el control en la zona, tropas de la Brigada 29 del Ejército, apoyadas por helicópteros y capacidades aéreas, hicieron presencia en el lugar y recomendaron a los conductores verificar los reportes de tránsito antes de desplazarse.

Investigaciones e informes de inteligencia militar atribuyeron la responsabilidad del atentado a la estructura Carlos Patiño, facción perteneciente a las disidencias de las Farc.

El ataque provocó un categórico rechazo institucional. El presidente Abelardo De la Espriella condenó la acción criminal señalando que las agresiones a la infraestructura perjudican a los transportadores y a la ciudadanía, y aseguró que los responsables responderán ante la justicia.

“Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, repudió el uso indiscriminado de violencia contra la población civil. “¿Qué clase de seres humanos son capaces de poner en riesgo la vida de comunidades inocentes para sembrar el terror? Atacar indiscriminadamente a la población no tiene justificación alguna. Es una expresión de crueldad, cobardía y desprecio por la vida”, subrayó.

Este atentado en el peaje de El Bordo se suma a una racha de hechos violentos atribuidos a disidencias armadas bajo el mando de alias Iván Mordisco en la región durante el mismo fin de semana. En la lista de esos hechos está el asesinato del patrullero Diego Andrés Sanabria Romero durante un ataque en Tuluá, Valle del Cauca, y una acción armada previa en el sector de Mi Bohío, en la vía Popayán - Timbío, donde falleció el sargento primero Ángel David Ordóñez del Gaula Militar.

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Preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el atentado contra el peaje de El Bordo y qué municipios resultaron involucrados?
La explosión ocurrió en el sector de La Depresión, sobre la vía Panamericana, en jurisdicción entre los municipios de La Sierra y Patía, en el sur del Cauca.
¿Cuántas personas resultaron heridas en la explosión del peaje de El Bordo?
El balance preliminar confirmó tres civiles heridos por la explosión. Según la Tercera División del Ejército, ningún soldado ni integrante de la Fuerza Pública resultó afectado.
¿Qué grupo armado sería responsable del atentado en el peaje de El Bordo?
Informes de inteligencia militar atribuyeron el ataque a la estructura Carlos Patiño, facción de las disidencias de las Farc.
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