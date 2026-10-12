Casi un kilómetro de la vía Turbo–Nuevo Antioquia, en Urabá, resultó afectada tras terremoto en Panamá

El terremoto ocurrido en Panamá tuvo consecuencias en Antioquia. En la vía que comunica a Turbo con el corregimiento de Nuevo Antioquia, la deformación del terreno, asociada a la reactivación de diapiros de lodo tras el sismo, ha causado daños en viviendas e infraestructura. Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) en la red social X, la afectación cubre cerca de 800 metros lineales del corredor vial.

De manera inmediata, el Dagran dispuso maquinaria y acompañamiento técnico para atender la emergencia y mitigar los riesgos. La entidad cuenta con maquinaria amarilla, entre ella una motoniveladora, un vibrocompactador, volquetas y una retroexcavadora. Además, una retroexcavadora de 20 toneladas se dirige al sector para reforzar las labores de intervención.

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La entidad trabaja en articulación con las autoridades del territorio y con el acompañamiento de la UNGRD. El objetivo es evaluar las condiciones del terreno, reducir los riesgos y avanzar en la rehabilitación del tramo afectado, con el propósito de contribuir a la seguridad de las comunidades y al restablecimiento de la movilidad en este sector del Urabá. “Estamos presentes donde los antioqueños nos necesiten”, señaló el Dagran.

Al menos 27 heridos dejó el terremoto en Panamá

El terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y dejó al menos 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de rascacielos. Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los 27 heridos son leves y el sismo produjo daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó a la AFP que “hasta el momento” no hay reportes “de víctimas fatales”.

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El temblor se registró a las 12:56 hora local (17:56 GMT), con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los mayores daños se registran en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. El USGS revisó la magnitud a 7,7, luego de una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Las autoridades han registrado más de 100 réplicas, incluso de 6 grados. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde también se sintió el terremoto.

Mulino: “El desastre que estamos enfrentando es grande”

Al llegar a una de las zonas afectadas, el presidente José Raúl Mulino afirmó: “El desastre que estamos enfrentando es grande”. El mandatario agregó que hay carreteras “totalmente colapsadas”. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó en X que su departamento “está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia”. Tonosí, una localidad de unos 9.000 habitantes ubicada a unos 360 kilómetros de Ciudad de Panamá, en la provincia de Los Santos, es una de las zonas más afectadas. Sus casas son principalmente de una planta. El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que el lugar quedó incomunicado por tierra. “Fue algo muy grande nunca visto, sentimos miedo”, declaró a la AFP Benjamín González, de 52 años, en la noche del viernes. Según relató, el temblor lo sorprendió en una finca cercana a La Miel, un pequeño poblado donde reside, a unos 40 kilómetros de Tonosí. Al regresar encontró “muchas casas devastadas” y “a todo el mundo aterrorizado” en la pequeña plaza del pueblo, que se quedó sin luz. Su vecino, David Castillo, indicó a la AFP que los habitantes están de vigilia y no quieren regresar a sus viviendas porque tienen “miedo que se vuelva a repetir”. El terremoto, que se sintió durante cerca de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP. “Sentí miedo porque el movimiento fue muy fuerte y largo. Se movieron objetos de gran peso como cómodas, la cama y todos los objetos de la cocina y los animales estaban muy alterados”, afirmó Salomón Andión, de 46 años, tras bajar por segunda vez de su edificio de 15 pisos por las réplicas. En Penonomé, a 150 kilómetros al suroeste de la capital, Juana Alveo, de 38 años y cajera en un almacén, relató a la AFP: “Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien”.

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Las autoridades del canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5 % del comercio marítimo internacional, opera con “normalidad”. En cambio, el aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos fueron desviados.

Solidaridad internacional y ayuda para Panamá