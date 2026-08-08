Un policía muerto y otro herido dejó un atentado con drones en el Cesar, mientras Abelardo se posionaba

La subestación de Policía del corregimiento de San Roque, ubicada en el área rural del municipio de Curumaní, departamento del Cesar, fue el blanco de un ataque perpetrado con dos drones cargados con artefactos explosivos. El atentado terrorista cobró la vida del subintendente Algemiro Rodelo Canchila, quien se encontraba prestando servicio de guardia en las instalaciones.
El acto terrorista se llevó a cabo en la noche del viernes, 7 de agosto. En esos hechos, otro uniformado resultó herido y la infraestructura policial sufrió considerables daños materiales.