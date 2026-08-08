Una mala clasificación obliga a David Alonso a remontar en Silverstone; ¿a qué hora y dónde ver la carrera?

Tras el podio conseguido en la sprint de Sachsering y la victoria en Assen, David Alonso y toda la parrilla de Moto2 se dieron unas merecidas vacaciones, volviendo a la competición el pasado viernes 7 de agosto cuando probaron en los entrenamientos libres la mítica pista de Silverstone en Inglaterra. Al parecer, el colombo-español le pasó factura el receso.

El primer día en el circuito inglés estuvo marcado por la caída sufrida por el nacido en Madrid hace 20 años, sin embargo, el sábado pintaba mejor, al menos en un principio. Alonso, que no pudo concretar una vuelta después de la caída el viernes, se quedó por fuera de los mejores 14 clasificados de los entrenamientos para pasar directamente a la Q2.

Inició el sábado de competición de mejor forma, pero las banderas amarillas sufridas durante la Q1 frenaron el ritmo del número 80 del Aspar Team. Con su Kalex registró un buen tiempo, pero lastimosamente para el colombiano, no pudo entrar entre los cuatro primeros de la Q1 para pelear por la pole position en la qualy definitiva.

Se complicó principalmente en el segundo y el tercer sector, anulando de esta forma los buenos tiempos marcados en el primero. A pesar de todo esto, Alonso quedó a solo 44 milésimas de Zonta van den Goorbergh, el último clasificado a Q2 en la cuarta casilla de la Q1. El ganador de la pole fue el español Izán Guevara, quien compartió podio de salida con Alonso López e Iván Ortolá.

“Hemos intentado resolver los problemas durante el fin de semana, pero está resultando difícil porque no hemos dado con la clave. Hemos acabado en la séptima fila de la parrilla; intentaremos dar un paso más en la carrera de mañana”, afirmó David Alonso.